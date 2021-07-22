Kupadan elendiler polisle çatıştılar | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

Libertadores Kupası son 16 turu rövanşında Atletico Mineiro ile Boca Juniors arasındaki karşılaşmaya, yaşanan olaylar damga vurdu. Boca rakibine elenirken maçtan sonra olaylar çıktı. Arjantin ekibinin oyuncuları hakemleri darp etti. Polisle çatıştı.







HEDEFİM OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Milli güreşçi Taha Akgül, "Hedefimiz ikinci kez olimpiyat şampiyonluğu. Bunun için de çalıştım, emek verdim. Gönlüm rahat. Mental açıdan da hazırım" dedi.



MİLWAUKEE NBA'DE ŞAMPİYON

Milwaukee NBA'DE Milwaukee Bucks, Phoenix Suns karşısında seriyi 4-2'ye getirerek şampiyon oldu. Serinin 6. maçı, 105-98 Milwaukee Bucks'ın üstünlüğü ile sona erdi.



ŞELALE KEPENÇ BEŞİKTAŞLI OLDU

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Şelale Kepenç'i kadrosuna kattı. 23 yüşındaki forvet Şelale Kepenç, en son NCAA Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Wyoming Üniversitesi'nde forma giymişti.



HAJİ WRİGHT ANTALYA'DA

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ABD'li futbolcu Haji Wright'i renklerine bağladı. 23 yaşındaki santrfor geçen sezon Danimarka ligi takımlarından Sönderjyske'da forma giymişti.