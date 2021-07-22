Eindhoven faciası! Galatasaray, PSV deplasmanında 5 yedi

Aslan'a PSV darbesi... Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçına Hollanda deplasmanına çıkan Galatasaray rakibine 5-1 yenildi. Sarı-Kırmızılılar 28 Temmuz'daki rövanş öncesi işi zora soktu.
Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Muslera'nın çok büyük hatasını Zahavi affetmedi: 1-0.
MADUEKE'DEN ŞIK BİR ASİST
35. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Emre Kılınç'ın orta alanda kaptırdığı topun ardından hızlı gelişen PSV atağında Madueke'nın asistinde yine Zahavi sahneye çıktı ve skor 2-0 oldu.
GOL BİZİ UMUTLANDIRDI AMA...
42. dakikada Galatasaray bizleri umutlandıran golü buldu. Ömer Bayram'ın soldan ortasında Emre Kılınç'ın altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1. İlk yarı bu skorla bitti.
GÖTZE TEK VURUŞLA BİZİ ÜZDÜ
İkinci devreye de iyi başlayan PSV 51. dakikada skoru 3-1 yaptı. Mario Götze tek vuruşla golü attı: 3-1. 86'da Zahavi hat-trich yaptı: 4-1. 88'de Götze skoru belirleyen golü attı: 5-1.
BİREYSEL HATALAR ASLAN'I YIKTI
PSV Eindhoven deplasmanında sezonun ilk resmi maçına çıkan Galatasaray geçen sezon olduğu gibi bireysel hata kabusu yaşadı. Henüz karşılaşmanın 2. dakikasında Muslera, Marcao'dan gelen geri pası kaptırınca Zahavi skoru 1-0 yaptı. 35. dakikada ise Emre Kılınç orta alanda çok kritik bir yerde topu kaybetti. Defansımızı eksik yakalayan PSV çok hızlı bir atak geliştirerek farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda önce Mostafa Mohamed sonra yine Muslera'nın büyük hataları farklı yenilgiyi getirdi. Teknik direktör Fatih Terim kenarda adeta çılgına döndü.
BU NE HAL MUSLERA!
Gecenin en büyük hayal kırıklıklarından birisi Muslera oldu. Uruguaylı kaleci yediği hatalı gollerle çıldırttı.
FATİH TERİM: GEREKEN NEYSE YAPACAĞIZ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim farklı PSV yenilgisi sebebiyle üzgün olduklarını söyledi. Rakibin kendilerinden daha iyi olduğunu belirten Terim, "Dün söylemiştim, Avrupa'nın değişik takımlarından biriyle oynayacağız diye. Neden 3 sene istediğimizi Galatasaraylılar daha iyi anlamıştır. Bu seviyelerde bu kadar basit goller yerseniz muhakkak ki böyle olacaktır. Kimse merak etmesin gereken neyse yapacağız." ifadelerini kullandı.
SON 39 MAÇTA 4 GALİBİYET!
Bir zamanlar Avrupa Fatihi olan Galatasaray geçmişi mumla arıyor. Sarı- Kırmızılılar, Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 39 maçta sadece 4 galibiyet aldı. Cimbom dün futboluyla da büyük bir hüsran yaşattı.