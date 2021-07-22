Eindhoven faciası! Galatasaray, PSV deplasmanında 5 yedi





BU NE HAL MUSLERA!

Gecenin en büyük hayal kırıklıklarından birisi Muslera oldu. Uruguaylı kaleci yediği hatalı gollerle çıldırttı.



FATİH TERİM: GEREKEN NEYSE YAPACAĞIZ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim farklı PSV yenilgisi sebebiyle üzgün olduklarını söyledi. Rakibin kendilerinden daha iyi olduğunu belirten Terim, "Dün söylemiştim, Avrupa'nın değişik takımlarından biriyle oynayacağız diye. Neden 3 sene istediğimizi Galatasaraylılar daha iyi anlamıştır. Bu seviyelerde bu kadar basit goller yerseniz muhakkak ki böyle olacaktır. Kimse merak etmesin gereken neyse yapacağız." ifadelerini kullandı.



SON 39 MAÇTA 4 GALİBİYET!

Bir zamanlar Avrupa Fatihi olan Galatasaray geçmişi mumla arıyor. Sarı- Kırmızılılar, Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 39 maçta sadece 4 galibiyet aldı. Cimbom dün futboluyla da büyük bir hüsran yaşattı.