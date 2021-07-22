Beşiktaş Rosier’e kavuşuyor

Beşiktaş'ın 4.5 milyon Euro karşılığında Sporting'den bonservisini aldığı Fransız futbolcu Rosier en geç yarın İstanbul'da olacak. 24 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve yeni sezon hazırlıklarına katılacak.
Beşiktaş dışındaki teklifleri geri çeviren Fransız sağ bek, siyah-beyazlılara transfer olmak için maaşından indirim yapmaya da hazır olduğunu dile getirmişti. Siyah-beyazlı taraftarlar, Rosier'in bu tutumu nedeniyle 24 yaşındaki oyuncuyu havalimanında karşılamaya hazırlanıyor.
Beşiktaş dışındaki teklifleri geri çeviren Fransız sağ bek, siyah-beyazlılara transfer olmak için maaşından indirim yapmaya da hazır olduğunu dile getirmişti. Siyah-beyazlı taraftarlar, Rosier'in bu tutumu nedeniyle 24 yaşındaki oyuncuyu havalimanında karşılamaya hazırlanıyor.