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    Beşiktaş Rosier’e kavuşuyor

    Uzun uğraşlar sonucu bonservisi için Sporting ile anlaşma sağlanan Rosier yarın İstanbul’da olacak ve 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. İşte tüm detaylar...

    Beşiktaş Rosier’e kavuşuyor
    Beşiktaş'ın 4.5 milyon Euro karşılığında Sporting'den bonservisini aldığı Fransız futbolcu Rosier en geç yarın İstanbul'da olacak. 24 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve yeni sezon hazırlıklarına katılacak.

    Beşiktaş dışındaki teklifleri geri çeviren Fransız sağ bek, siyah-beyazlılara transfer olmak için maaşından indirim yapmaya da hazır olduğunu dile getirmişti. Siyah-beyazlı taraftarlar, Rosier'in bu tutumu nedeniyle 24 yaşındaki oyuncuyu havalimanında karşılamaya hazırlanıyor.
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