Fenerbahçe, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı farklı geçti

Fenerbahçe, yeni sezon öncesindeki ikinci hazırlık maçında Can Bartu Tesisleri'nde Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı-Lacivertliler karşılaşmaya Berke, Lemos, Caulker, Szalai, Nazım, Ozan, Sosa, Ferdi, İrfan Can, Sinan ve Samatta 11'i ile çıktı...

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada penaltıdan İrfan Can, 26'da Samatta, 49'da penaltıdan Serdar Dursun ve 62'de Mert Hakan'dan geldi. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 40'ta penaltıdan tecrübeli futbolcu Yusuf Erdoğan kaydetti. Sarı Kanarya'nın yeni golcüsü Serdar Dursun attığı golün yanında Mert Hakan'ın golünün de asistini yaptı.

İlk yarıda Samatta'nın attığı golde asisti yapan isim de İrfan Can Kahveci oldu. Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Vitor Pereira karşılaşma sonrasında oyuncularını tek tek tebrik etti.

22-30 Temmuz tarihleri arasında ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya'nın Bled bölgesine gidecek olan Fenerbahçe burada 3 hazırlık maçı yapacak. Sarı-Lacivertliler, 24 Temmuz'da İtalyan temsilcisi Udinese, 27 Temmuz'da Tabir Sezana ve 30 Temmuz'da Al Ahli ile mücadele edecek.