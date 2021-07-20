Ezeli rakipler yine karşı karşıya! Xherdan Shaqiri'ye Fenerbahçe'den de teklif geldi

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Santrfor ile birlikte kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin İngiliz devi Liverpool'da fazla istediği süreyi alamadığı için ayrılmak isteyen Arnavut asıllı İsviçreli oyuncu Xherdan Shaqiri'ye teklifte bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği yıldız isime yapılan bu teklif ortalığı karıştıracak gibi görünüyor.

TATİLDE BİR ARAYA GELDİLER...

Fenerbahçe'nin bu teklifinin arkasında ise eski oyuncusu Tuncay Şanlı'nın olduğu öğrenildi.

Tuncay Şanlı, Shaqiri ile tatilde bir akraya gelmişlerdi. Tuncay Şanlı'nın Shaqiri'ye hem Fenerbahçe'yi anlattığı hem de Sarı-Lacivertli yönetime yıldız oyuncuya teklif yapmaya ikna ettiği öğrenildi.

FENER OPSİYONU İSTİYOR

Liverpool ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Shaqiri için Sarı-Lacivertli kurmayların FFP kuralları nedeniyle satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu bildirildi. Shaqiri'yi başka kulüplerin de istediği biliniyor.

GALATASARAY ARADAN ÇEKİLİYOR!



Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Shaqiri'ye ilk teklifi yapan kulüp olan Galatasaray'ın yüksek maliyet nedeniyle devreden çıkabileceği iddia edildi.