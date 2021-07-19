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    • 19.07.2021 21:01
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    Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya gol oldu yağdı

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 2021-22 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürürken, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde ağırladığı Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etmeyi başardı.

    Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya gol oldu yağdı

    Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, mücadeleden 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.

    Fenerbahçe'nin golleri 13' İrfan Can, 26'e SAmatta, 49' Serdar Dursun (P) ve 62' Mert Hakan Yandaş'tan geldi. Kasımpaşa ise tek golünü 41'de Yusuf Erdoğan ile buldu.

    22-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya'nın Bled bölgesine gidecek olan Fenerbahçe, burada 3 hazırlık maçı daha yapacak.

    24.07 / 18:00, Udinese
    27.07 / 18:00, Tabir Sezana
    30.07 / 17:00, Al Ahli

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