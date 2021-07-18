Maçlara aşı şartı!

Süper Lig'de aşı zorunluluğu getiriliyor... Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu, spor müsabakalarına aşı olmayanların alınmamasını önerdi. Öneri, Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Covid 19 ile mücadelede çok önemli olan aşılamanın daha da yaygınlaşması için adımlar atılırken bu öneri sonrası Kabine Toplantısı'ndan çıkacak sonuç merak ediliyor... Bu uygulamanın Avrupa'da da örnekleri var. İsrail ve Danimarka'da aşı olmayarlar kapalı alanlara giremediği gibi spor müsabakalarını da izleyemiyor. Süper Lig 13 Ağustos'ta start alacak.