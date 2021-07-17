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    Yeni kartal Alex Teixeira! Beşiktaş imza aşamasına geldi...

    Transferde öncelikli olarak Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman gibi yerli isimleri kadrosuna katan Kartal bombayı patlattı. Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira ile her konuda anlaşma sağladı. İş artık imzaya kaldı. Kartal, resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak...

    Yeni kartal Alex Teixeira

    Transferde öncelikle yerli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira ile her konuda anlaşma sağladı. İş artık imzaya kaldı… Siyah- Beyazlılar, bonservisi elinde olan yıldız 10 numara Alex Teixeria ile prensipte anlaştı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

    2 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK
    Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş yıldız oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Alex Teixeira'nın alacağı net ücrette anlaşma sağlandı. Sözleşme konusunda ise ayrıntılar kaldı.



    KISA SÜRE İÇİNDE İMZALAYACAK
    Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadroyla mücadele etmeyi planlayan Siyah- Beyazlılar, 2 gün içinde resmi imzayı attırması bekleniyor. Beşiktaş taraftarı Alex Teixeira'nın yolunu gözlüyor.

    JOSEF BİR YÖNETİCİ GİBİ ÇALIŞTI
    Bilindiği gibi Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncularından Josef de Souza, geçtiğimiz günlerde vatandaşı Alex Teixeira ile tatil fotoğraflarını paylaşmış ve oyuncuyu ikna etmeye çalışmıştı.

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