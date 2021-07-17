Trabzonspor'da Sörloth defteri kapanmadı

Trabzonspor Sörloth'tan vazgeçmedi. Leipzig'in teknik patronu Jesse Marsch'ın önceki gün yaptığı olumlu açıklamaları sonrası Bordo- Mavili camiada Sörloth beklentisi zayıflamıştı.
Ancak yönetimin Norveçli oyuncunun transferi için hala umutlu olduğu ve iletişimin kopmadığı öğrenildi. Bu arada Sörloth, önceki akşam Trabzonspor'a transferinde büyük rol oynadığı Trondsen ile Almanya'da bir araya geldi.
Taraftarlar Trondsen'e "Hazır gitmişken Sörloth'u al gel. Bize en büyük yararın Sörloth'u getirmek olur" gibi yorumlar yazdı.
YUSUF SARI'YA İZİN YOK
Geçen sezon Alanya'nın talip olduğu Yusuf Sarı'ya bu kez Adana Demirspor talip oldu. Ancak Avcı, Yusuf'un ayrılmasına onay vermedi.
LYON'UN TEKLİFİ 10 MİLYON EURO
Fransız kulübü Lyon'un Uğurcan Çakar için Bordo- Mavili yönetime 10 milyon Euro teklif ettiği bildirildi. Ancak Trabzon yönetimi bu teklifi hemen reddetti.
Ancak yönetimin Norveçli oyuncunun transferi için hala umutlu olduğu ve iletişimin kopmadığı öğrenildi. Bu arada Sörloth, önceki akşam Trabzonspor'a transferinde büyük rol oynadığı Trondsen ile Almanya'da bir araya geldi.
Taraftarlar Trondsen'e "Hazır gitmişken Sörloth'u al gel. Bize en büyük yararın Sörloth'u getirmek olur" gibi yorumlar yazdı.
YUSUF SARI'YA İZİN YOK
Geçen sezon Alanya'nın talip olduğu Yusuf Sarı'ya bu kez Adana Demirspor talip oldu. Ancak Avcı, Yusuf'un ayrılmasına onay vermedi.
LYON'UN TEKLİFİ 10 MİLYON EURO
Fransız kulübü Lyon'un Uğurcan Çakar için Bordo- Mavili yönetime 10 milyon Euro teklif ettiği bildirildi. Ancak Trabzon yönetimi bu teklifi hemen reddetti.