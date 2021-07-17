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    Gökhan Gönül Rize’de

    Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, yıldız oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 36 yaşındaki yıldız Karadeniz ekibinde forma giyecek.

    Gökhan Gönül Rize’de
    Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, yıldız oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 36 yaşındaki yıldız Karadeniz ekibinde forma giyecek.

    AHMET İLDİZ ALANYA'DA
    Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'da geçtiğimiz sezon adından fazlasıyla söz ettiren Ahmed Ildız ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine bağladı.

    SPEZİA'YA 4 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
    FIFA İtalyan temsilcisi Spezia'ya transfer yasağı getirdi. Spezia'ya 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle 4 dönem transferden men ve 500 bin İsviçre Frank'ı cezası verildiği kaydedildi.

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