2023 finali İstanbul’da

Şampiyonlar Ligi finali resmen İstanbul'da! Geçen sezon İstanbul'da oynanması planlanan, ancak pandemi nedeniyle Portekiz'e taşınan Şampiyonlar Ligi finali, 2023 yılında İstanbul'da yapılacak.
UEFA, finalin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı belirtildi. UEFA aynı zamanda, gelecek 4 yılda Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanacağı tüm şehirleri açıkladı.
Buna göre Devler Ligi finali 2022'de Saint Pettersburg'da. 2023'de İstanbul'da, 2024'de Londra'da, 2025'de Münih'te oynanacak. Bunun yanında Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin 2021/22 ve 2022/23 grup kura çekimlerinin İstanbul'da, gerçekleşeceği de açıkladı.
Kararı değerlendiren TFF Başkanı Neihat Özdemir, "Cumhuriyetin 100. yılında Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacağız. Bu büyük gurur ve onur" dedi.
2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'a verilirken, 2021/22 ve 2022/23 Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin grup kuraları da İstanbul'da gerçekleşecek.
UEFA, finalin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı belirtildi. UEFA aynı zamanda, gelecek 4 yılda Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanacağı tüm şehirleri açıkladı.
Buna göre Devler Ligi finali 2022'de Saint Pettersburg'da. 2023'de İstanbul'da, 2024'de Londra'da, 2025'de Münih'te oynanacak. Bunun yanında Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin 2021/22 ve 2022/23 grup kura çekimlerinin İstanbul'da, gerçekleşeceği de açıkladı.
Kararı değerlendiren TFF Başkanı Neihat Özdemir, "Cumhuriyetin 100. yılında Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacağız. Bu büyük gurur ve onur" dedi.
2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'a verilirken, 2021/22 ve 2022/23 Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin grup kuraları da İstanbul'da gerçekleşecek.