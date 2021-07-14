Beşiktaş'ın ardından Galatasaray da Rosier'in peşine düştü!

Yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan Beşiktaş, kiralık sözleşmesi sona eren Rosier'in bonservisini almak için uzunca bir süredir Portekiz kulübü Sporting Lizbon ile görüşmelerini sürdürüyordu. Beşiktaş tam imza aşamasına gelmişken işler fena halde karıştı...

GALATASARAY 'ŞAH' DEDİ

Rosier için Beşiktaş, 4 milyon Euro teklif etmişti. Ancak G.Saray'ın daha cazip bir teklifi ortaya çıktı. Bu teklifin 5 milyon Euro bonservis, 500 bin Euro bonus ve satıştan yüzde 20 pay olduğu ortaya çıktı.

SPORTİNG YENİ TEKLİFİ BEKLİYOR

Durum böyle olunca Sporting kulübü Beşiktaş'tan teklifini yükseltmesini istedi. Ancak gelişmelerden haberdar olan Beşiktaş yönetiminin son derece tepkili olduğu da gelen haberler arasında.

ROSİER: BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞUYUM

G.Saray'ın daha yüksek rakam önerdiği Rosier "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" şeklinde bir paylaşım yaptı ardından ise bu paylaşımı sildi. Bir süre sonra tekrardan "Beşiktaş'ın çocuğuyum" paylaşımı yaptı.