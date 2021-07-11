Diego Costa Kartal oluyor! Beşikraş yıldız forvette mutlu sona yakın

Cenk Tosun ce Aboubakar ile yollarını ayırdıktan sonra forvet transferi için düğmeye basan Beşiktaş artık son düzlüğe girdi. Kadrosunu 2 golcüyle takviye etmeyi planlayan Siyah- Beyazlılar, uzun süredir pazarlık masasında olduğu Diego Costa konusunda bitirici hamleyi yapmaya hazırlanıyor.
ÖNEMLİ BİR İNDİRİME GİTTİ
Yönetim sıkı pazarlıklar sonrası İspanyol forvetin garanti ücret talebini 4 milyon Euro'dan 3 milyon Euro'ya, imza parası talebini de 2.5 milyon Euro'dan 1.5 milyon Euro'ya çekti.
SON TEKLİF 2.5 MİLYON EURO
Costa'nın menajerine son teklifini iletti. Siyah-Beyazlılar, 2.5 milyon Euro maaş, 1.5 milyon Euro imza parası ve 2+1 yıllık sözleşme önerdi. Taraflar önümüzdeki hafta birkez daha görüşecek.
SERGEN YALÇIN ÇOK İSTİYOR
Beşiktaş yönetiminin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği 33 yaşındaki forvet için teklifine zam yapacağı, eğer karşı taraftan da bir indirim gelirse anlaşmanın sağlanacağı öğrenildi.
EN İYİ TEKLİF KARTAL'DAN
Başta Brezilya ve Portekiz olmak üzere birçok ülkeden talipleri olan Diego Costa için en iyi teklifi Beşiktaş yaptı. Tecrübeli yıldızın tercihini Kartal'dan yana kullanması bekleniyor.
ANDRAZ SPORAR HALA MASADA
Yeni sezon öncesi kadrosuna iki forvet takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Diego Costa'yı bitirme noktasına gelen Siyah-Beyazlılar, Andraz Sporar'ı kiralamak için Sporting Lizbon'la pazarlıklara devam ediyor. Portekiz kulübünün Sporar'ı bonservisiyle göndermek istediği, kiralama formülünü şu an düşünmediği öğrenildi.
ÖNEMLİ BİR İNDİRİME GİTTİ
Yönetim sıkı pazarlıklar sonrası İspanyol forvetin garanti ücret talebini 4 milyon Euro'dan 3 milyon Euro'ya, imza parası talebini de 2.5 milyon Euro'dan 1.5 milyon Euro'ya çekti.
SON TEKLİF 2.5 MİLYON EURO
Costa'nın menajerine son teklifini iletti. Siyah-Beyazlılar, 2.5 milyon Euro maaş, 1.5 milyon Euro imza parası ve 2+1 yıllık sözleşme önerdi. Taraflar önümüzdeki hafta birkez daha görüşecek.
SERGEN YALÇIN ÇOK İSTİYOR
Beşiktaş yönetiminin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği 33 yaşındaki forvet için teklifine zam yapacağı, eğer karşı taraftan da bir indirim gelirse anlaşmanın sağlanacağı öğrenildi.
EN İYİ TEKLİF KARTAL'DAN
Başta Brezilya ve Portekiz olmak üzere birçok ülkeden talipleri olan Diego Costa için en iyi teklifi Beşiktaş yaptı. Tecrübeli yıldızın tercihini Kartal'dan yana kullanması bekleniyor.
ANDRAZ SPORAR HALA MASADA
Yeni sezon öncesi kadrosuna iki forvet takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Diego Costa'yı bitirme noktasına gelen Siyah-Beyazlılar, Andraz Sporar'ı kiralamak için Sporting Lizbon'la pazarlıklara devam ediyor. Portekiz kulübünün Sporar'ı bonservisiyle göndermek istediği, kiralama formülünü şu an düşünmediği öğrenildi.