Son dakika: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.



Edirne'de geçen cuma günü başlayan 660. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde bugün 14 boyda çeyrek finalden başlayan güreşler tamamlandı.

Başpehlivanlık güreşlerinin finalinde Ali Gürbüz ile İsmail Koç karşı karşıya geldi.



Rakibini yenen Ali Gürbüz, Kırkpınar'da 4. kez altın kemerin sahibi oldu.



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