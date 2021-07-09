Teknik patron Şenol Güneş EURO 2020 sonrası ilk kez basının karşısına çıktı: Ezildik yıkılmadık yıkılmayacağız

EURO 2020'ye gruplarda veda eden Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, tarihi hayal kırıklığının ardından ilk kez basın toplantısı düzenledi. Güneş, "Sert eleştirileri anlıyorum. Sizler de içinize sindiremiyorsunuz, haklısınız. Turnuvada cesur olmayı beceremedik" dedi.

EURO 2020'DEKİ TAKIM DEĞİLİZ

Şenol Güneş konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Herkes şunu bilsin ki biz oradaki takım değiliz. Nereden geldiğimizi de biliyoruz. İlk geldiğimiz gün nerede olduğumuzu unutmayalım.

YÖNETİM BİZİN İÇİN HER ŞEYİ YAPTI

O günü buraya çeviren de bu takımdır. Eleme grubundan hak ederek çıktık. Dünya Kupası elemelerinde de başarılarıyla gidiyoruz. Yönetimimiz ve başkanımız bizim için her şeyi yaptı.

İTALYA ÖNCESİ AŞIRI GÜVEN VARDI

İtalya maçına çıkarken oyuncularda hiçbir sorun görmedim. Belki aşırı güven vardı. Galler maçında ise oyunda değildik. Genel anlamda turnuvada ezildik ama yıkılmadık. Yıkılmayacağız.

GÖREVİME DEVAM EDECEĞİM

Öz eleştiri yaptık. Görevimin başındayım. İstifa etmeyeceğim. Göreve geldiğimden beri 29 maçta 6 mağlubiyet aldık. 3'ü bu turnuvada. Skor olarak değil oyun olarak da mağlup olduk maalesef.

AYAĞA KALKIP BAŞARMALIYIZ

Bu turnuvadaki olumsuzluğun ardından ayağa kalkıp bunu başarabilirsek Türk futbolunun geleceğine bir adım olacaktır. Benim için iki hedef var demiştim. Kulüp düşünmüyorum.

KİMSE EURO İLE MAAŞ ALMIYOR!

A Milli Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün düzenlediği basın toplantısında çarpıcı ifadeler kullandı. Tecrübeli teknik adam, "Şu anda kimse para, prim almadı. Çünkü sonuç gelmedi. Katıldığınız zaman verilen para için başarı takdiri yönetimindir. Benim takdirimde olan bir şey değil ama olanı söylüyorum. Oyuncu maaş almıyor, maaş alan benim. Ne aldığımı zaten gazeteciler yazıyor ama yine yalan yazılıyor" diye konuştu... A Mili Takımımız'ın teknik patronu Şenol Güneş, "3.2 milyon Euro alıyor yazılıyor. Euro alan bir Türk var mı? Siz döviz alıyor musunuz? Ben almıyorum. Adam bana 'hırsızsın' diyor. Ben hırsız değilim. Mecbur muyum buna cevap vermeye?" ifadelerini kullandı.

ÇOK POZİSYON VERMEDİK

Teknik direktör Şenol Güneş, EURO 2020'de İtalya'ya karşı takım olarak çok fazla pozisyon vermediklerini ancak şanssız goller yediklerini söyledi.

SAKAT DEĞİLSE NEDEN AMELİYAT OLDU!

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, soru-cevap bölümünde Taylan Antalyalı ile ilgili olarak ilginç ifadeler kullandı. Güneş, "Taylan'la ilgili sıkıntım benim izlediğim maçlara göre daha durağan geldi. Dorukhan daha iyi göründü. Taylan döndü ve ilk geldiği gün ameliyat oldu. Doktoru aradım var mıydı problemi diye, hayır dedi. Tedbir amaçlı ameliyat olmuş. Bana sakatlığım yok diyor. Ameliyat neden oldu o zaman" diye konuştu.

BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞÜYORUM

Milli Takım'da görev alacağı iddia edilen Emre Belözoğlu ile ilgili soruyu da cevaplayan Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı: Emre Belözoğlu ile tatil yapmadım ama görüştüğüm doğru. Değişim olacağıyla ilgili henüz bir şey yok. Sportif direktör olarak başlamasını doğru bulmadığımı da söyledim. Olup olmayacağı kesin değil, görüşüyoruz.