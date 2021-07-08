Transferi Mesut Özil bitirecek: Fenerbahçe Sead Kolasinac için devrede

Geçen sezonu kiralık olarak Alman Ligi ekiplerinden Schalke'de geçiren ve Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sead Kolasinac için devreye yakın dostu Mesut Özil girdi. İspanyol Todofichajes internet sitesi de 28 yaşındaki Boşnak yıldızı, Özil'in ikna ettiğini yazdı.

Defansın solunda görev alan oyuncuyu Fenerbahçe, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Kariyerinde 352 resmi maça çıkan yıldız futbolcu Kolasinac 28 gol, 39 asiste imza atmayı başardı.

Transfermarkt'a göre, 1.83 boyundaki Kolasinac'ın güncel piyasa değeri ise 6,5 milyon Euro.

MESUT ÖZİL'İN KANKASI!

SEAD Kolasinac, Mesut Özil'in çok yakın arkadaşı... İspanyol medyası, transferde Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in aracı olduğunu yazdı.