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    Merve Tuncel Avrupa Şampiyonu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası kadınlar 800 metre serbest stilde milli sporculardan Merve Tuncel 8.21.91’lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya aldı. Beril Böcekler ise gümüş madalya kazandı.

    Merve Tuncel Avrupa Şampiyonu

    Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası kadınlar 800 metre serbest stilde milli sporculardan Merve Tuncel 8.21.91'lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya aldı. Beril Böcekler ise gümüş madalya kazandı.

    ARJANTİN FİNALE ÇIKTI
    Copa America'da Arjantin adını finale yazdırdı. Normal süresi 1-1 sona eren maçta penaltılar sonunda Kolombiya'yı 3-2 yenen Arjantin finalist oldu.

    ŞİMDİ FENER ZAMANI
    F.Bahçe'nin kuruluşundan bugüne kadar unutulmaz anlarının fotoğraflarla anlatıldığı Vakt-i Fener adı verilen tablonun tanıtımı yapıldı.

        SADIK GÖZ DOLDURUYOR
        Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar, idmanlarda gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Uzun süren sakatlığını atlatan ve formda bir görüntü sergileyen 28 yaşındaki stoper, teknik heyetin beğenisini topluyor. Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen tecrübeli oyuncu yeni sezonda forma savaşı verecek.

        GÖKHAN GÖNÜL FENER'İ BEKLİYOR
        Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın vereceği kararı bekliyor. Sarı- Lacivertliler'de Gökhan Gönül, geçen sezon 25 maçın altında kaldığı için opsiyonu devreye girmedi... Gökhan Gönül, Fenerbahçe'den haber beklediği için diğer teklifleri ağırdan alıyor. Tecrübeli futbolcuya, Fatih Karagümrük dışında 3 takım teklif yaptı. Gökhan Gönül şimdilik hiçbirine dönüş yapmadı. 36 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan bedelsiz olarak transfer edilmişti.

        KANARYA GÜÇ DEPOLADI
        F.Bahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün çift antrenman yaptı. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki günün ilk antrenmanı salonda gerçekleştirildi. İdman, kuvvet ve dayanıklılık ağırlıklıydı.

            SANVER: RAKİBİZ AMA HASIM DEĞİLİZ
            G.Saray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver açıklamalarda bulundu. Sanver, "Türkiye'de spor kulüpleri olarak rakibiz ama hasım değiliz. Hepimiz aynı gemideyiz. Geminin zarar görmesi hepimize zarar verir" ifadelerini kullandı.

            GALATASARAY'DA YÜZLER GÜLÜYOR!
            Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı çift antrenmanla devam etti. Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda oyuncuların bir hayli moralli oldukları gözlendi. Terim oyuncularıyla idman öncesi toplantı gerçekleştirdi... Sarı-Kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı çalışmayla devam edecek. Öte yandan Galatasaray ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Arda Turan, dün sağlık kontrolünden geçti...

            TRABZON'DAHAZIRLIKLAR TAM GAZ!
            Trabzonspor Riva kampına dün yaptığı çalışmayla devam etti. Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda güce dayalı çalışmalar gerçekleştirildi. Öte yandan Karadeniz Fırtınası yaptığı açıklamada Caleb Ekuban'ın 10 Temmuz'da kampa katılacağını açıkladı.

                RED BULL SPORCUSU TOMMASO TURA ÇIKTI!
                Red Bull parkur sporcusu Dominic Di Tommaso, tarihi şehirler turunda İstanbul'u da ziyaret etti. Tommaso, Türkiye'nin uluslararası arenada ilk başarıya ulaşan kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'in ev sahipliğinde Kapalıçarşı'yı daha önce kimsenin görmediği açılardan görme ayrıcalığını yaaşadı.

                KAHRAMANMARAŞ'TA BİSİKLET ŞAMPİYONASI
                Dondurmasıyla ünlü edebiyat şehri Kahramanmaraş, "Uluslararası Bisiklet Yarışlarına" ev sahipliği yaptı. 20 ülkeden 200'e yakın sporcunun katıldığı 2 gün süren yarışmaların ödül töreninde katılımcı misafirlere dondurma şovu ile lezzetler ikram edildi.

                ALPER POTUK'UN YENİ ADRESİ ÇAYKUR RİZE
                Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Alper Potuk'u kadrosuna kattı. Yeşil-mavili kulüp, 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Alper Potuk geçtiğimiz sezon Ankaragücü forması giymişti.

                    OLYMPIAKOS N'KOUDOU'YA KANCA ATTI
                    Yunan                     kulübü Olympiakos sürpriz bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Kanat oyuncusu arayan ve Henry Onyekuru ile de görüşen Olympiakos'un Siyah-Belazlılar'dan Kevin N'Koudou'yu istediği belirlendi. Ancak Beşiktaş'ın Yunan kulübünden gelen kiralama teklifini hemen geri çevirdiği ifade edildi.

                    NICE'TEN ERSİN İÇİN RESMİ TALEP
                    Geçen                     sezonun flaş isimlerinden Ersin Destanoğlu'nu transfer etmek isteyen Nice'in Beşiktaş ile resmi teması sağladığı öğrenildi. Fransız kulübünün İstanbul'a gelerek yüz yüze görüşme yapma isteğini Siyah-Beyazlılar'a bildirdiği öğrenildi. Önümüzdeki hafta Nice ile Beşiktaş, Ersin konusunda pazarlıklara resmen başlayacak.

                    ABDÜLKERİM HAMLESİ
                    Yerli                     stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı için hamle yapmaya hazırlanıyor. Yönetim kısa süre içinde Konya ile temaslara başlayacak ve teklif yapacak.

                        ALMANYA'DAN TİSSERAND İDDİASI
                        Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin planlarında yer almayan Marcel Tisserand'a Almanya'dan talip çıktığı iddia edildi. Alman basınına göre Kongolu stoperi eski takımı Wolfsburg kiralamak istiyor. Ancak şu ana kadar Fenerbahçe'ye ulaşan herhangi bir teklif olmadığı ifade ediliyor.

                        F.BAHÇE ÇAĞATAY'I BİTİRİYOR!
                        Fenerbahçe transferde sürpriz bir hamle yaptı. Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa'nın genç sol beki Çağatay Kurukalıp ile anlaştı. 19 yaşındaki futbolcunun dün sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi. Sarı- Lacivertliler, Çağatay'ı alır almaz bir Süper Lig kulübüne kiralayacak.

                        DIRAR VE KOCAMAN KAVUŞUYOR!
                        Fener'in gözden çıkarmak için uğraştığı Nabil Dirar'a Başakşehir talip oldu. Aykut Kocaman'ın eski öğrencisi olan Faslı yıldızın transferi için yönetime talepte bulunduğu belirtildi.
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                        Allah bunların eline insanı düşürmesin
                        Haberler Spor Merve Tuncel Avrupa Şampiyonu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)