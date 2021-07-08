Merve Tuncel Avrupa Şampiyonu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ALMANYA'DAN TİSSERAND İDDİASI

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin planlarında yer almayan Marcel Tisserand'a Almanya'dan talip çıktığı iddia edildi. Alman basınına göre Kongolu stoperi eski takımı Wolfsburg kiralamak istiyor. Ancak şu ana kadar Fenerbahçe'ye ulaşan herhangi bir teklif olmadığı ifade ediliyor.