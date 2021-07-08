Merve Tuncel Avrupa Şampiyonu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası kadınlar 800 metre serbest stilde milli sporculardan Merve Tuncel 8.21.91'lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya aldı. Beril Böcekler ise gümüş madalya kazandı.
ARJANTİN FİNALE ÇIKTI
Copa America'da Arjantin adını finale yazdırdı. Normal süresi 1-1 sona eren maçta penaltılar sonunda Kolombiya'yı 3-2 yenen Arjantin finalist oldu.
ŞİMDİ FENER ZAMANI
F.Bahçe'nin kuruluşundan bugüne kadar unutulmaz anlarının fotoğraflarla anlatıldığı Vakt-i Fener adı verilen tablonun tanıtımı yapıldı.