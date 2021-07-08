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    Galatasaray'a müjdeli haber: Paulinho'dan büyük indirim

    Galatasaray'a Brezilyalı yıldız Paulinho'dan müjde geldi... Sarı-Kırmızılılar'ın istediği ve bonservisi elinde olan Sambacı yıldız istediği yıllık ücrette indirime gitti. Daha önce 4 milyon Euro talep eden Paulinho, 3 milyon Euro'ya düştü.

    Paulinho'dan büyük indirim

    Galatasaray'a Brezilyalı yıldız Paulinho'dan müjde geldi... Sarı-Kırmızılılar'ın istediği ve bonservisi elinde olan Sambacı yıldız istediği yıllık ücrette indirime gitti. Daha önce 4 milyon Euro talep eden Paulinho, 3 milyon Euro'ya düştü.

    Yıldız futbolcu yıllık 3 milyon Euro'nun yanı sıra 1.5 milyon Euro da imza parası istiyor. Cimbom imza parasını da 1 milyon Euro'ya düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

    Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı yıldız teklifi kabul ederse imzayı attıracak. Paulinho'ya Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar Ligi ekiplerinin de ilgisi var. Galatasaray şu an için bekleme kararı aldı.

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    Allah bunların eline insanı düşürmesin
    Haberler Spor Galatasaray'a müjdeli haber: Paulinho'dan büyük indirim