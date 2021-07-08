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    Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal'ın rotası Galatasaray'a mı döndü? Kartal emojisini kaldırdı

    Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Rachid Ghezzal, babası Mohamed Ghezzal’ın, “Oğlum Beşiktaş’ta çok mutlu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecekler. Ghezzal yüzde 100 kariyerine Beşiktaş’ta devam edecek. Kısa süre içinde transferin noktalanmasını bekliyoruz. Galatasaray teklif yaptı ama kabul etmedik” sözleriyle ilgili haber üzerine dün sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    Kafa karıştırdı

    Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Rachid Ghezzal, babası Mohamed Ghezzal'ın, "Oğlum Beşiktaş'ta çok mutlu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler. Ghezzal yüzde 100 kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek. Kısa süre içinde transferin noktalanmasını bekliyoruz. Galatasaray teklif yaptı ama kabul etmedik" sözleriyle ilgili haber üzerine dün sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    YENİ TAKIMI MERAK EDİLİYOR
    Cezayirli yıldız, sosyal medya hesabından bu haberi paylaşırken; "Yanlış" ifadesini kullandı.

    Siyah-Beyazlılar'da geçen sezonkiralık olarak forma giyen yıldız oyuncunun bu hareketi, "Ghezzal, Beşiktaş'ta kalacağım diyemedi. Galatasaray ile görüşüyor" olarak yorumlandı.

        Ghezzal'ın önümüzdeki sezon hangi takımda devam edeceği merak ediliyor.

        RADAMEL FALCAO'YU TAKİP EDİYOR
        Öte yandan Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabındaki 'Beşiktaş futbolcusu' ifadesini ve Kartal emojisini kaldırdı.

        Geçen sezon ortaya koyduğu futbolla Siyah-Beyazlılar'ın şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi olan Ghezzal'ın sosyal medyada Galatasaraylı Falcao'yu takip etmeye başlaması da çok konuşuldu.

            29 yaşındaki Cezayirli oyuncunun İngiliz kulübü Leicester City ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

            KARTAL EMOJİSİNİ KALDIRDI


            Beşiktaş'ta oynadığ futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Rachid Ghezzal Instagram bio'sundan Beşiktaş'ı ve kartal emojisini kaldırdı. Bu hareketi sosyal medyada gündem yarattı.

                GEÇEN SEZONA DAMGA VURDU


                Beşiktaş geçen sezon şampiyonluğa uzanırken Rachid Ghezzal bu zaferde büyük katkısı vardı. Cezayirli yıldız, ligde 31 maçta 8 gol atarken 17 asist yaptı.
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                Allah bunların eline insanı düşürmesin
                Haberler Spor Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal'ın rotası Galatasaray'a mı döndü? Kartal emojisini kaldırdı