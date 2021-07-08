Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal'ın rotası Galatasaray'a mı döndü? Kartal emojisini kaldırdı

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Rachid Ghezzal, babası Mohamed Ghezzal'ın, "Oğlum Beşiktaş'ta çok mutlu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler. Ghezzal yüzde 100 kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek. Kısa süre içinde transferin noktalanmasını bekliyoruz. Galatasaray teklif yaptı ama kabul etmedik" sözleriyle ilgili haber üzerine dün sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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Cezayirli yıldız, sosyal medya hesabından bu haberi paylaşırken; "Yanlış" ifadesini kullandı.
Siyah-Beyazlılar'da geçen sezonkiralık olarak forma giyen yıldız oyuncunun bu hareketi, "Ghezzal, Beşiktaş'ta kalacağım diyemedi. Galatasaray ile görüşüyor" olarak yorumlandı.