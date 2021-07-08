Danimarka’yı yenen İngiltere finale yükseldi: Finalin adı: İngiltere ve İtalya

EURO 2020'de finalin adı belli oldu: İngiltereİtalya. İlk olarak İtalya'nın finale yükselmesinin ardından dün oynanan yarı final maçında Danimarka'yı normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalar neticesinde 2-1 yenen İngiltere, finale yükseldi.

KANE PENALTIYI TAMAMLADI

Danimarka 30. dakikada Damsgaard'la 1-0 öne geçerken İngilizler, Kjaer'in 39'da kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. 104'te penaltıyı kaçıran Kane dönen topu ağlara yolladı: 2-1.

İLK KEZ FİNALE YÜKSELDİLER

İngiltere böylelikle ilk kez finale yükseldi. İngilizler ile İtalya arasındaki final pazar günü saat 22.00'de Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynayacak. Ev sahibi avantajı İngiltere'de olacak.

İTALYA'DA TÜM GÖZLER FİNALE ÇEVRİLDİ

İtalya'nın Euro 2020 yarı finalinde önceki gün İspanya'yı penaltılar sonucu elemesi Roma'da coşkuyla kutlandı. Kutlamaların ardından ise İtalya'da tüm gözler pazar günü oynanacak olan final maçına çevrildi. İtalyanlar'ın hocası Mancini, "Final tarihi bir maç olacak" dedi.

MUHTEŞEM GOL FİNALE YETMEDİ

Damsgaard, yaklaşık 25 metreden şık bir vuruşla İngiltere ağlarını sarstı. Genç futbolcu, Euro 2020'deki ikinci golünü attı. Bu gol final için yeterli olmadı.

21'LİK DAMSGAARD'DAN JENERİKLİK GOL

Danimarka'nın İngiltere ile oynadığı yarı final maçına Mikkel Damsgaard'ın 30. dakikada attığı frikik golü damga vurdu. Yaklaşık 25 metreden harika bir vuruşla İngiltere ağlarını sarsan 21 yaşındaki futbolcunun, harika golü sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu. Damsgaard ayrıca, İngiltere'ye Euro 2020'de gol atan ilk futbolcu olarak da kayıtlara geçmeyi başardı.

HARRY KANE REKORA GİDİYOR

Danimarka karşısında uzatmada attığı golle İngiltere'ye finali getiren Harry Kane, büyük turnuvalardaki 10. golünü attı. Kane, bu kulvarda ilk sırada olan Gary Lineker'i yakaladı.