Sporcu Merve Akpınar biyografisi nasıl? Merve Akpınar ne dedi? Merve Akpınar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sözleriyle sosyal medyanın gündemine oturan Merve Akpınar kimdir, kaç yaşında, nereli? Sporcu Merve Akpınar, gözyaşları içinde yaptığı konuşmayla Türkiye'yi ağlattı. 13 yaşındaki Merve Akpınar'ın azmi sosyal medyada büyük yankı buldu. Kendisine spor yapamayacağının söylenmesinin ardından azmeden Akpınar, gençlere de büyük örnek oldu. Peki; Merve Akpınar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Merve Akpınar biyografisi!
MERVE AKPINAR KİMDİR?
Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar geçen gün gözyaşlarına boğularak yaptığı açıklama ile gündem oldu.
MERVE AKPINAR BİYOGRAFİSİ!
Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar geçen gün gözyaşlarına boğularak yaptığı açıklamada, "Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek hep beni dışladılar. O zaman kendime bir söz verdim.
'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' diye" demişti. Genç hentbolcuya bu açıklamalarının ardından sosyal medyada destek yağdı. Bu durum karşısında açıklama yapan Akpınar, "Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım" dedi.