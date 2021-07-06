Galatasaray'ın genç golcüsü Eren Aydın'ın transferinde dikkat çeken Fenerbahçe detayı

Galatasaray'ın golcüsü Eren Aydın U19 Gelişim Ligi çeyrek finalinde adından söz ettirdi. Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş'ı 4-2 mağlup ettiği maçta yaptığı "hat-trick"le geceye damga vuran 18 yaşındaki golcünün hikayesi de oldukça ilginç.
Kartalspor Kulüp Müdürü Murat Atasoy, Eren'in çocukluğunu ve Galatasaray'a transferi ile ilgili detayları anlattı. Akşam'a konuşan Atasoy şunları söyledi: "Eren, Kartal'ın öz çocuğu. Düzgün ve dürüst bir kardeşimiz. Babası, Eren'i 1. Lig'de oynadığımız dönemde Kartal'ın maçlarına sık sık getiriyordu. Eren'in babası fabrika işçisi olduğu için Darıca'ya yerleşmek zorunda kaldılar."
"İLK TEKLİF G.SARAY'DAN GELDİĞİ İÇİN..."
"Eren, futbola Darıca Gençlerbirliği'nde oynayarak başladı. Kendisini orada da takip ediyorduk. 2016 yılında ailece yeniden Kartal'a döndüler. Eren bu dönüş sonrası futbolculuk kariyerine semtinin takımı Kartalspor'da devam etti. Kartalspor'da çok iyi bir performans sergiledi. Gerçekten iyi bir noktaya geldi. Zaten bu çıkışıyla birlikte Eren futbol camiasında iyi bir piyasa yakaladı. Galatasaray olmasa Fenerbahçe, Başakşehir olurdu. Çünkü onlar da Eren'i yakından takip ediyordu. İlk resmi teklif Galatasaray'dan geldiği için onlara verdik. Galatasaray yetişme bedelini bize ödedi ve Eren Aydın'a profesyonel imzayı attırdı.