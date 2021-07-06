Galatasaray'ın genç golcüsü Eren Aydın'ın transferinde dikkat çeken Fenerbahçe detayı

"BAŞTA ÇOK UYUM SAĞLAMAYADI"

Galatasaray'a o dönem Eren ile birlikte Umut Erdem ve İsmail Zehir'i de verdik. Eren Galatasaray'a gittiğinde ilk başlarda uyum sağlayamadı. Bizim lig ile Galatasaray'ın oynadığı elit lig arasında fark olduğu için zorlandı. İdmanlarda bazı sıkıntılar yaşadı. Ama çabuk atlattı. Galatasaray'da görev yapan hocaları sıkıntıyı anladılar, sabır gösterdiler. Çok çalışkan bir çocuk olduğu için daha sonra çıkış yakaladı. Çıkış yakalayınca bir patlama oldu. Daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Yakından takip ediyoruz. Gerçekten çok mutlu oluruz."