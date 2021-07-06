Mert Çetin, Efecan Karaca, Muhammed Demir...Trabzon'dan yerlilere yakın markaj

Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulamaya koyduğu yeni yabancı kuralı çerçevesinde yerli oyuncuların önemi bir kat daha arttı. Bordo- Mavili yönetim de teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda kaliteli yerli isimleri bünyesine katmak için yoğun çaba safediyor.

Mert Çetin, Muhammed Demir, Efecan Karaca, Onur Atasayar ve yedek sol bek için İsmail Köybaşı ile yakın temas halinde olan yönetim bu isimlerden en az 3'ünü kadrosuna katmayı hedefliyor. Efecan transferinde de önemli mesafe kaydedildi.