Kartal sezonu açtı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Beşiktaş yeni sezonun ilk çalışmasını dün gerçekleştirdi. Siyah-Beyazlılar'ın ilk çalışmasında gözler Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Salih Uçan'daydı... Beşiktaşlı oyuncuların ilk çalışmadaki hırsı ve motivasyonu dikkat çekiciydi. İlk antrenman öncesinde Sergen Yalçın'ın öğrencileriyle kısa bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. Sergen hocanın bu toplantıda oyuncularına yeni sezon öncesi istediklerini aktardığı bildirildi. Beşiktaş çalışmalarına bugün de devam edecek.
BEŞİKTAŞ BRUMA İÇİN YARIŞTA!
İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Beşiktaş için transfer gelişmesini duyurdu. Habere göre, Beşiktaş ve F.Bahçe Bruma için PSV Eindhoven ile temasa geçti. 26 yaşındaki Portekizli oyuncunun Hollanda kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
FESTİVALLER ŞEHRİ
EURO 2020'de artık sona gelindi... Yarı finalde bugün İtalya ve İspanya ile mücadele edecek. Karşılaşma Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak. Londra'da her yıl yaklaşık 250 festival gerçekleşiyor. Yaklaşık 1 milyon insanın katıldığı Avrupa'nın en büyük sokak festivali olan Notting Hill Karnaval'ı bunlardan sadece biri... Londra, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 6. zengin şehri konumunda...