Kartal sezonu açtı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

FESTİVALLER ŞEHRİ

EURO 2020'de artık sona gelindi... Yarı finalde bugün İtalya ve İspanya ile mücadele edecek. Karşılaşma Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak. Londra'da her yıl yaklaşık 250 festival gerçekleşiyor. Yaklaşık 1 milyon insanın katıldığı Avrupa'nın en büyük sokak festivali olan Notting Hill Karnaval'ı bunlardan sadece biri... Londra, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 6. zengin şehri konumunda...