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    Kartal sezonu açtı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Beşiktaş yeni sezonun ilk çalışmasını dün gerçekleştirdi. Siyah-Beyazlılar'ın ilk çalışmasında gözler Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Salih Uçan'daydı... Beşiktaşlı oyuncuların ilk çalışmadaki hırsı ve motivasyonu dikkat çekiciydi. İlk antrenman öncesinde Sergen Yalçın'ın öğrencileriyle kısa bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.

    Kartal sezonu açtı

    Beşiktaş yeni sezonun ilk çalışmasını dün gerçekleştirdi. Siyah-Beyazlılar'ın ilk çalışmasında gözler Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Salih Uçan'daydı... Beşiktaşlı oyuncuların ilk çalışmadaki hırsı ve motivasyonu dikkat çekiciydi. İlk antrenman öncesinde Sergen Yalçın'ın öğrencileriyle kısa bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. Sergen hocanın bu toplantıda oyuncularına yeni sezon öncesi istediklerini aktardığı bildirildi. Beşiktaş çalışmalarına bugün de devam edecek.

    BEŞİKTAŞ BRUMA İÇİN YARIŞTA!
    İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Beşiktaş için transfer gelişmesini duyurdu. Habere göre, Beşiktaş ve F.Bahçe Bruma için PSV Eindhoven ile temasa geçti. 26 yaşındaki Portekizli oyuncunun Hollanda kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    FESTİVALLER ŞEHRİ
    EURO 2020'de artık sona gelindi... Yarı finalde bugün İtalya ve İspanya ile mücadele edecek. Karşılaşma Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak. Londra'da her yıl yaklaşık 250 festival gerçekleşiyor. Yaklaşık 1 milyon insanın katıldığı Avrupa'nın en büyük sokak festivali olan Notting Hill Karnaval'ı bunlardan sadece biri... Londra, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 6. zengin şehri konumunda...

        WEMBLEY'DE DEV MAÇ İTALYA-İSPANYA
        EURO 2020'de yarı final heyecanı bugün başlıyor. Turnuvanın ağır toplarından İtalya ve İspanya bugün karşı karşıya gelecek. Wembley Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. İtalya çeyrek finalde Belçika'yı elemişti. İspanyollar ise penaltılara giden mücadelede İsviçre'yi eleyerek son 4 takım arasına adını yazdırdı.

        VOLKAN DEMİREL 4 GÜN İZİN YAPACAK
        Volkan Demirel'in Topuk Yaylası kampınde yer almayışı spekülasyonlara neden oldu. Ancak Volkan'ın özel işleri nedeniyle 4 gün izin aldığı ve geri döneceği bildirildi.

        SÜRPRİZ ADAY BOAKYE!
        Santrfor         arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Polonya Ligi takımlarından Gornik ile sözleşmesi sona eren Richmond Boakye'yi gündemine aldı. Ganalı golcü milli takımda 13 maçta 5 gol attı.

            FIRTINA'YI RENT GO TAŞIYACAK
            Eski asbaşkanlarından Erol Tuna'nın sahibi olduğu Rent Go ve Tunalar Otomotiv ile 3 yıl süreyle sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Bordo-Mavili kulübe toplam 23 araç tahsis edilecek.

            SAĞA SON ADAY SANTON
            Bir süredir sağ bek transferi için uğraşan Galatasaray'da listeye bir isim daha girdi. Udinese formasını giyen Jens Larsen'in yüksek bonservisi nedeniyle geri adım atan Sarı-Kırmızılılar, Roma formasını giyen Davide Santon'u gündemine aldı. Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki İtalyan yıldız sol bekte de görev yapabiliyor. Santon'un ismi geçen sezon Beşiktaş ile de anılmıştı.

            ÇEK BASININDAN STANCIU İDDİASI
            Slavia Prag formasını giyen Nicolae Stanciu'nun Galatasaray'a yakın olduğu öne sürülüyor. Bu flaş iddia Çek basınından geldi. Haberde, Galatasaray ve Slavia Prag'ın pazarlıklarda son noktaya geldiği belirtildi. Rumen 10 numaranın 2 yıl daha sözleşmesi var.

                BURSASPORLU İSMAİL YENİDEN GÜNDEMDE
                Yerli sağ bek almak isteyen yönetim, Bursasporlu İsmail Çokçalış'ı yeniden gündeme aldı. Ancak genç yıldız sakatlığı nedeniyle sahalara eylülde dönecek.

                TRABZONSPOR U19 YOLU YARILADI
                Trabzonspor U19 takımı, Süper Lig U19 Gelişim Ligleri çeyrek final müsabakaları kapsamında Göztepe U19 ile Antalya'da karşılaştı. Trabzonspor Süleyman ile öne geçti. Veysel farkı 2'ye çıkardı. Yılmaz skoru 2-1 yaptı. Trabzonspor'da Onur Emre farkı yeniden 2'ye çıkardı. Bordo Mavililer'in yarı finaldeki rakibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Kasımpaşa takımları arasından çekilecek kura ile belli olacak.

                KAYSERİSPOR KANGA İLE YOLLARINI AYIRDI
                Kayserispor'da Fransız santrfor Wilfried Kanga ile yollar ayrıldı. Sarı- Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Wilfried Kanga ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, başarılar dileriz" denildi.

                    DENİZLİ TRANSFERLER YAPILIRSA KALACAK!
                    Yeniden Süper Lig'e yükselen Altay'da Mustafa Denizli belirsizliği sürüyor. Tecrübeli hocanın takımda kalmak için yönetime transfer şartı koştuğu belirlendi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Hocamızın verdiği listeye göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

                    KRİTİK TARİH 1 AĞUSTOS
                    Eski yıldızı Vedat Muriç'i yeniden Kadıköy'e getirmek isteyen Fenerbahçe'de gözler 1 Ağustos tarihine çevrilmiş durumda. İtalyan basını, Lazio'nun başına geçen Maurizio Sarri'nin 10 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlıkları sonrası takımdan gönderilecek isimleri 1 Ağustos'ta belirleyeceğini duyurdu.
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                    Memura çifte kazanç
                    Haberler Spor Kartal sezonu açtı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)