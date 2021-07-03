Rachid Ghezzal çözülemeyince gözler Robert Skov'a döndü

Beşiktaş yönetimi geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal'ın transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Siyah-Beyazlılar şu ana kadar ne Leicester City kulübü ne de Cezayirli yıldızı ikna edemedi.

Olumsuz duruma karşın alternatif arayışlarını sürdürüyor. Crystal Palace ile sözleşmesi biten Townsend'i listesine alan Beşiktaş'ın gündemine bir isim daha girdi. Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen Robert Skov'un menajeri aracılığıyla Siyah-Beyazlılar'a teklif edildiği öğrenildi.

Geçen sezon 30 maça çıkan ve 2 gol atan Danimarkalı kanat oyuncusunun takımdan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor. Skov, şu anda Danimarka'nın EURO 2020 kadrosunda bulunuyor.