Igor Angelovski kimdir, nereli? Igor Angelovski hangi takımları çalıştırdı, kariyeri nasıl?

Igor Angelovski kimdir, nereli? Igor Angelovski hangi takımları çalıştırdı? Fenerbahçe'nin yeni hocasının ünlü teknik adam Igor Angelovski olabileceği iddia edildi. Sarı lacivertli ekibin gündeminde yer alan tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe ile görüştüğü ve 3 yıllık sözleşme istediği iddia edildi. Yabancı kaynaklarda çıkan bu haberlrein ardından; Igor Angelovski kimdir sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. İşte, deneyimli teknik adam hakkında merak edilen bilgiler!
IGOR ANGELOVSKİ KİMDİR?
Igor Angelovski, 2 Haziran 1976 yılında Kuzey Makedonya'nın Skopje ilinde dünyaya geldi. Futbol kariyerini ağırlıklı olarak ülkesinde sürdüren Angelovski, sadece bir kez ülke dışına çıktı. Makedonya'da Makedonija Gjorce Petrov, Pelister Bitola, Cementarnica Skopje ve Pobeda Prilep formaları giyen Makedon futbol adamı, 1998-2000 arası Sloven ekibi NK Celje'de forma giydi.
2008 yılında futbol hayatına nokta koyan Angelovski, 2008 yılında antrenörlüğe başladı. 2008-2013 arası Rabotnicki'de Sportif Direktör ve yardımcı antrenör olarak çalışan Angelovski, Temmuz 2013'te A Takım Teknik Direktörü olarak göreve başladı. Makedon ekibinde 86 maça çıkan ve 1.78 puan ortalaması yakalayan Angelovski, 2013/14'te Rabotnicki ile lig şampiyonluğu yaşadı.
Ekim 2015'te Kuzey Makedonya A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Angelovski, ülkesine tarihi bir başarıyı getiren isim olarak dikkat çekti. EURO 2020 Elemeleri'nde Polonya, Avusturya, Slovenya, İsrail ve Letonya ile karşılaşan Kuzey Makedonya, kötü başladığı macerayı muhteşem tamamladı.
UEFA'nın yeni sistemi sayesinde grup maçları sonrasında da umudunu diri tutan Kuzey Makedonya, UEFA Uluslar Ligi sayesinde adını Euro 2020'ye yazdırdı. Uluslar Ligi play-off karşılaşmasında Gürcistan'ı Goran Pandev'in golüyle geçen Kuzey Makedonya, ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği performansla tüm futbolseverlerin beğenisini topladı.