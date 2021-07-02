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    Yönetim büyük krizi bitiriyor!

    Galatasaray yönetimi yaşanan büyük krize son vermek üzere. Tüm futbolculara alacaklarını ödeyen ve borçsuzluk kağıdına imzaları attıran Sarı-Kırmızılı yönetim dün de başta Igor Tudor olmak üzere kulüple ilişiği kesilmiş bazı isimlere ödenecek tazminat sorununu bitirdi.

    Yönetim büyük krizi bitiriyor!
    Göreve geldikten sonra çok sıkıntılı bir mali tablo ile karşı karşıya kalan Galatasaray yönetimi yaşanan büyük krize son vermek üzere. Tüm futbolculara alacaklarını ödeyen ve borçsuzluk kağıdına imzaları attıran Sarı-Kırmızılı yönetim dün de başta Igor Tudor olmak üzere kulüple ilişiği kesilmiş bazı isimlere ödenecek tazminat sorununu bitirdi. Transfer konusunda önünde hiçbir engel kalmayan Galatasaray'ın artık anlaştığı isimleri arka arkaya KAP bildireceği ifade ediliyor.



    Galatasaray Başkanı seçilmesinin ardından Siirt'teki Veysel Karani Türbesi'ne gelen Burak Elmas burada kurban kesti. Başkan Elmas'a Sarı-Kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.



    HEDEF DÜNYA MARKASI OLMAK
    Mağazacılık konusunda atılım yapmak isteyen Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Mağazacılık A.Ş'nin başına getirdiği TT Medical ve TT Custom markalarının yaratıcısı Tarhan Telli iddialı... Telli, "Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş. kurulduğu ilk günden bu yana belirlediği yolda, sürekli kendini yenileyerek ve dünya markası olmanın bilinci içerisinde hızla büyümesine devam edecektir" dedi.

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