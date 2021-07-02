Milliler yarı finalde

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin Kanada'da düzenlenen turnuvasının B Grubu'nda, ikinci maçında Çekya'yı 87-70 mağlup etti.
Bu sonuçla 2'de 2 yapan Türkiye, grubunu lider tamamladı ve yarı finale yükseldi.
12 Dev Adam yarın yarı finalde, A Grubu'nu ikinci bitiren ekiple mücadele edecek. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Ay-Yıldızlılar ilk periyotu 17-14, devreyi ise 45-38 önde tamamladı.
Son 10 dakikaya da 63-54 üstün giren Milli Takımımız karşılaşmadan rahat bir şekilde galip ayrıldı. 12 Dev Adam'da Furkan Korkmaz 20 sayıyla galibiyette büyük rol oynadı.
Milliler Vesely'nin de formasını giydiği Çekya önünde üstün bir oyunla rahat kazandı.
Bu sonuçla 2'de 2 yapan Türkiye, grubunu lider tamamladı ve yarı finale yükseldi.
12 Dev Adam yarın yarı finalde, A Grubu'nu ikinci bitiren ekiple mücadele edecek. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Ay-Yıldızlılar ilk periyotu 17-14, devreyi ise 45-38 önde tamamladı.
Son 10 dakikaya da 63-54 üstün giren Milli Takımımız karşılaşmadan rahat bir şekilde galip ayrıldı. 12 Dev Adam'da Furkan Korkmaz 20 sayıyla galibiyette büyük rol oynadı.
Milliler Vesely'nin de formasını giydiği Çekya önünde üstün bir oyunla rahat kazandı.