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    Taraftar stada dönüyor

    Futbolda büyük hasret bitiyor. Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezondan itibaren maçlara stat kapasitesinin yüzde 50’si oranında taraftar alınabileceğini duyurdu...

    Taraftar stada dönüyor
    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dün yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tam kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir. Alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacaktır" denildi.

    Buna göre Türk Telekom Stadı'nda 26 bin 111, Ülker Stadı'nda 23 bin 917, Vodafone Park'ta 21 bin 295, Medical Park Arena'da ise 20 bin 391 taraftar yer alabilecek.

    AYRINTILAR SONRA AÇIKLANACAK
    TFF, " Uygulamaların tüm detayları, Sağlık Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecektir" denildi.

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    52 bin kapasiteli Türk Telekom Stadı, 26 bin 11 taraftarla yeni sezonda en çok kişinin maç izleyeceği stat olacak.
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