Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Lens, Samatta’yı istiyor

    Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan ve sadece 5 kez fileleri havalandıran Tanzanyalı forvet Samatta'ya Lens talip oldu.

    Lens, Samatta’yı istiyor
    Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan ve sadece 5 kez fileleri havalandıran Tanzanyalı forvet Samatta'ya Lens talip oldu. Fransız Foot Mercato'nun haberine göre; forvet pozisyonuna oyuncu arayan Lens'te Mbwana Samatta'nın da adaylar arasında olduğu öne sürüldü.

    DIEGO PEROTTI İÇİN GERİ SAYIM
    SERIE A takımlarından Genoa ile kesin olarak anlaşan Diego Perotti'ye Fenerbahçe kulübünden de onay çıktı. Birkaç gün içinde re smi imzalar atılacak. Fener'in kasasına para girip girmeyeceği ise bilinmiyor.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bize her yer normal
    Haberler Spor Lens, Samatta’yı istiyor