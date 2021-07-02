Lens, Samatta’yı istiyor

Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan ve sadece 5 kez fileleri havalandıran Tanzanyalı forvet Samatta'ya Lens talip oldu. Fransız Foot Mercato'nun haberine göre; forvet pozisyonuna oyuncu arayan Lens'te Mbwana Samatta'nın da adaylar arasında olduğu öne sürüldü.
DIEGO PEROTTI İÇİN GERİ SAYIM
SERIE A takımlarından Genoa ile kesin olarak anlaşan Diego Perotti'ye Fenerbahçe kulübünden de onay çıktı. Birkaç gün içinde re smi imzalar atılacak. Fener'in kasasına para girip girmeyeceği ise bilinmiyor.
DIEGO PEROTTI İÇİN GERİ SAYIM
SERIE A takımlarından Genoa ile kesin olarak anlaşan Diego Perotti'ye Fenerbahçe kulübünden de onay çıktı. Birkaç gün içinde re smi imzalar atılacak. Fener'in kasasına para girip girmeyeceği ise bilinmiyor.