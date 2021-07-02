Cengiz Ünder’in yeni adresi Marsilya oldu | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

Geçen sezon Roma'dan Leicester'a kiralanan Cengiz Ünder, Fransa yolcusu.. Milli futbolcu, Marsilya ile 4 yıllığına anlaştı. Alınan bilgilere göre Fransız kulübü, Roma'ya 10 milyon Euro ödeyecek. Yıllık 3 milyon Euro kazanacak olan Cengiz'in sözlemesinde sonraki satıştan yüzde 30 pay maddesi olacak.
YOUNES BELHANDA A.DEMİRSPOR'DA
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon içinde feshedilen Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Belhanda'nın 3 yıl için toplam 6 milyon Euro garanti ücret alacağı bildirildi.
RED BULL HALF COURT'TA FİNAL İÇİN GERİ SAYIM
Sokak kültürü ile basketbolu buluşturan; dünyanın en iyi sokak basketbolcularının mücadele edeceği Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Türkiye Finalleri için geri sayım başlıyor. Abbasağa Basketbol Sahası'nda oynanacak eleme sonunda 4 takım adını finale yazdıracak.
YOUNES BELHANDA A.DEMİRSPOR'DA
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon içinde feshedilen Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Belhanda'nın 3 yıl için toplam 6 milyon Euro garanti ücret alacağı bildirildi.
RED BULL HALF COURT'TA FİNAL İÇİN GERİ SAYIM
Sokak kültürü ile basketbolu buluşturan; dünyanın en iyi sokak basketbolcularının mücadele edeceği Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Türkiye Finalleri için geri sayım başlıyor. Abbasağa Basketbol Sahası'nda oynanacak eleme sonunda 4 takım adını finale yazdıracak.