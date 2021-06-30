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    • Spor
    • 30.06.2021 08:47
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    • 30.06.2021 08:47
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    Galatasaray'a 50 milyon dolarlık sponsor dopingi

    Galatasaray'da göreve geldiği günden bu yana mali sorunlara çözüm üretmeye çalışan Burak Elmas ve yönetimi, kulübün elini rahatlatacak 50 milyon dolarlık bir imza atmaya hazırlanıyor.

    Galatasaray'a 50 milyon dolarlık sponsor dopingi

    Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin mali yönden elini rahatlatacak en önemli konu, stat isim sponsorluğu...

    Türk Telekom ile sözleşmesi sona eren sarı-kırmızılılarda yönetim, Katarlı bir şirketle el sıkıştı. Anlaşmanın önümüzdeki haftalarda duyurulacağı ve 100 milyon dolarlık olduğu belirtildi.

    5+5 sene olarak planlanan anlaşma çerçevesinde ilk etapta kulübün kasasına 50 milyon dolar gireceği ve bunun da büyük bir rahatlamaya yol açacağı bildirildi. Anlaşma ile ilgili herhangi bir pürüz bulunmadığı vurgulandı.

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