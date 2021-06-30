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    Fransa’dan sonra Almanya da veda etti: Erken final İngiltere'nin

    EURO 2020 heyecan dozu yüksek maçlara sahne oluyor. Çeyrek finale çıkma için mücadele eden İngiltere ile Almanya Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Almanya adını çeyrek finale yazdırdı.

    Erken final İngiltere'nin

    EURO 2020 son 16 Turu'nda İngiltere, turnuvanın favori ekiplerinden Almanya'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Londra'da Wembley Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı Almanya'nın etkili oyununa karşın golsüz sona erdi.

    PERDEYİ RAHEEM STERLİNG AÇTI
    75. dakikada İngiltere golü buldu. Luke Shaw'un yerden kale alanına gönderdiği topu, dokunarak ağlara yollayan Raheem Sterling, takımını 1-0 öne geçirdi. Sterling, EURO 2020'deki 3. golüne imza attı.

    HARY KANE FİŞİ ÇEKEN İSİM OLDU
    86'da Jack Grealish'in sol taraftan ceza alanına girerek ortaladığı topu kafayla filelere gönderen Harry Kane, durumu 2-0 yaptı. Dev maçı kazanmayı başaran İngiltere çeyrek finale adını yazdırdı.

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