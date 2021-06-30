Cemali Sertel Rizespor'da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Çaykur Rizespor, Başakşehir'den Cemali Sertel'i kiralık olarak transfer etti. 21 yaşındaki futbolcunun 1 yıllığına kiralandığı açıklandı. Cemali dün resmi sözleşmeyi imzaladı.
FENER, POLONARA'YI DA AÇIKLADI
Basketbolda transferin en hızlı takımı olan Fenerbahçe Beko, İtalyan forvet Achille Polonara'yı kadrosuna kattı. Son iki sezonu İspanya'nın Baskonia takımında geçiren 29 yaşındaki Achille Polonara ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.
ORTA SAHAYA ABDOU HARROUİ
6 ve 8 numara bölgesine takviye için birçok futbolcuyla görüşme halinde olan Galatasaray'ın gündemine gelen son isim Abdou Harroui oldu. Hollanda basınına göre Sarı-Kırmızılılar, 23 yaşındaki Faslı yıldız için Sparta Rotterdam'a teklif yaptı. Harrouri geçen sezon 32 maçta 6 gol ve 3 asistle oynadı.