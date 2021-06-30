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    Cemali Sertel Rizespor'da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Çaykur Rizespor, Başakşehir'den Cemali Sertel'i kiralık olarak transfer etti. 21 yaşındaki futbolcunun 1 yıllığına kiralandığı açıklandı. Cemali dün resmi sözleşmeyi imzaladı.

    Cemali Rizespor'da

    Çaykur Rizespor, Başakşehir'den Cemali Sertel'i kiralık olarak transfer etti. 21 yaşındaki futbolcunun 1 yıllığına kiralandığı açıklandı. Cemali dün resmi sözleşmeyi imzaladı.

    FENER, POLONARA'YI DA AÇIKLADI
    Basketbolda     transferin en hızlı takımı olan Fenerbahçe Beko, İtalyan forvet Achille Polonara'yı kadrosuna kattı. Son iki sezonu İspanya'nın Baskonia takımında geçiren 29 yaşındaki Achille Polonara ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

    ORTA SAHAYA ABDOU HARROUİ
    6 ve 8 numara bölgesine takviye için birçok futbolcuyla görüşme halinde olan Galatasaray'ın gündemine gelen son isim Abdou Harroui oldu. Hollanda basınına göre Sarı-Kırmızılılar, 23 yaşındaki Faslı yıldız için Sparta Rotterdam'a teklif yaptı. Harrouri geçen sezon 32 maçta 6 gol ve 3 asistle oynadı.

        ALPER'İ ELMAS BİTİRDİ!
        Başkan Burak Elmas dün Barış Alper Yılmaz'ın menajeriyle görüştü. Taraflar arasında anlaşma sağlandığı ve bugün KAP bildirimi olacağı öğrenildi.

        CAN BARTU'NUN HEYKELİ DİKİLDİ
        Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsanelerinden Can Bartu'nun heykeli törenle açıldı. Bartu'nun heykeli Yoğurtçu Parkı'nda Alex ve Lefter'in yanındaki yerini aldı.

        SİNAN'DAN ANTALYA'YA RET
        Yeni sezondaki durumu belirsiz olan Sinan Gümüş'e eski takımı Antalyaspor talip oldu. Ancak yıldız futbolcu teklifi geri çevirdi.

            PSG'NİN TALEBİ HAZIRLIK MAÇINA ENGEL OLDU
            Kamp çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Paris Saint Germain ile hazırlık maçı yapmak için bir görüşme yapmıştı. Ancak Fransız kulübü İstanbul'da yapılması planlanan maç için 250 bin Euro ve tüm masraflarının karşılanmasını talep edince program iptal edildi.

            NECİP UYSAL'A BÜYÜK ONUR
            Bayrampaşa             Belediyesinin, doğma büyüme Bayrampaşalı Necip Uysal'ın adını verdiği spor tesislerinin açılışı yapıldı. Terazidere Mahallesi'ndeki Bayrampaşa Belediyesi Necip Uysal Spor Tesisleri'nin açılış törenine Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, Necip Uysal ve eşi ile mahalle sakinleri katıldı.

            EURO 2020'DE BEŞİKTAŞLI KALMADI!
            Geçtiğimiz             sezonu Beşiktaş'ta geçiren 3 futbolcu da EURO 2020'ye veda eti. Rıdvan Yılmaz ve Dorukhan Toköz, A Milli Takım ile beraber gruplardan çıkamadı. Hırvatistan ile son 16 turuna yükselen Vida ise İspanya karşısında alınan 5-3'lük yenilginin ardından turnuvaya veda etti.

                ROSİER'DE FARK 2 MİLYON EURO
                Beşiktaş yönetiminin Rosier ısrarı devam ediyor. Siyah-Beyazlı kurmayların yeni sezonda kadrosunda tutmak istediği Fransız yıldız için kulübü Sporting Lizbon'a 4,5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Portekiz kulübü ise küçük bir indirime giderek Beşiktaş'tan 6.5 milyon Euro talep etti. Beşiktaş yeni sezon çalışmalarının başlayacağı 5 Temmuz tarihine kadar Rosier'i bitirmeyi hedefliyor. Yönetim aynı zamanda Ghezzal için de yoğun bir görüşme trafiği içinde.

                BORRE YILLIK 2.5 MİLYON EURO TALEP EDİYOR
                İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Kartal'ın listesinde ilk sıralarda bulunan forvet Rafael Santos Borre'nin yıllığı 2.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme istediğini yazdı. Borre'yi CSKA Moskova ve Eintracht Frankfurt da istiyor.

                RED BULL YAĞLI DİREK İÇİN GERİ SAYIM
                Türkiye'nin geleneksel ve eğlenceli mücadelelerinden biri olan Yağlı Direk için geri sayım başladı. Kabotaj bayramı kapsamında Red Bull Yağlı Direk olarak gerçekleştirilecek mücadele bu sene 2 ayrı noktada düzenlenecek.

                    FERNANDİNHO CİTY'DE KALDI
                    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Brezilyalı futbolcusu Fernandinho'nun sözleşmesini bir sezon daha uzattı. Açıklama kulüpten geldi.

                    CÜNEYT ÇAKIR TARİHE GEÇTİ
                    FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Euro 2020 son 16 turunda yönettiği Hırvatistan-İspanya maçı ile tarihe geçti. Çakır 9 maçla Avrupa Şampiyonaları tarihinde en çok karşılaşmada düdük çalan hakem oldu. Çakır'ı 8 maçla İsveçli hakem Anders Frisk takip ediyor.

                    FRANSA BASINI ÇOK ÖFKELİ!
                    Fransız basını, son 16 turunda İsviçre karşısında alınan yenilgiyi "büyük hayal kırıklığı" olarak yorumladı. La Provence gazetesi "Fransa'nın batışı" derken, L'Equipe, "Sahadan silindik" ifadesini kullandı. Le Parisien ise Mbappe ve futbolculara sert eleştiriler yaptı.

                        UKRAYNA İSVEÇ'İ EVİNE YOLLADI
                        Son 16 turunda Ukrayna İsveç maçı 1-1 tamamlandı. Uzatmaların 120. dakikasında sahneye çıkan Dovbyk, Ukrayna'yı EURO 2020'de çeyrek finale çıkarttı. Ukrayna'nın rakibi İngiltere oldu.

                        STEVEN CAULKER FENERBAHÇE'DE
                        Fenerbahçe, dün gece geç saatlerde geçen sezon Alanya'da forma giyen Steven Caulker'ı renklerine bağladığını açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada "Kulübümüz, Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul'a davet edilmiştir" denildi.

                        PELE: BAŞINI DİK TUT MBAPPE
                        Brezilyalı futbol efsanesi Pele, İsviçre- Fransa maçının ardından paylaşımda bulunarak penaltı kaçıran Mbappe'ye destek verdi. Pele, sosyal medyadan, "Başını dik tut Mbappe. Yarın yeni bir yolculuğun ilk günü" mesajını paylaştı.
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                        'Elmalı Davası' Türkiye'yi ayağa kaldırdı!
                        Haberler Spor Cemali Sertel Rizespor'da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)