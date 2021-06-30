Cemali Sertel Rizespor'da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

PSG'NİN TALEBİ HAZIRLIK MAÇINA ENGEL OLDU

Kamp çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Paris Saint Germain ile hazırlık maçı yapmak için bir görüşme yapmıştı. Ancak Fransız kulübü İstanbul'da yapılması planlanan maç için 250 bin Euro ve tüm masraflarının karşılanmasını talep edince program iptal edildi.