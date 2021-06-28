Salih Uçan kendi transferini açıkladı: Beşiktaş'la anlaştım

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan'dan flaş bir transfer açıklaması geldi. Tivibu'ya açıklama yapan Uçan, "Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardım." ifadelerini kullandı.
"SERGEN HOCA İLE ÇALIŞMAK İSTERİM"
Salih Uçan, "Hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın hem de Trabzonspor'un ilgisi oldu. Çok gururluyum. Artık yüzde 100 bitti diyemiyorum, son işlemler kaldı galiba. Sergen Hoca ile çalışmak isterim." ifadelerini kullandı.
SEZON BAŞINA 10 MİLYON TL ALACAK
Siyah-beyazlılar, ilk olarak Tekbik Direktör Sergen Yalçın'ın çok istediği Salih Uçan'la mukavele imzalayacak.