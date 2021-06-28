Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.06.2021 21:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.06.2021 21:44
    ABONE OL

    Salih Uçan kendi transferini açıkladı: Beşiktaş'la anlaştım

    Son dakika spor haberleri... Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Salih Uçan'dan flaş bir transfer açıklaması geldi. Uçan, "Transfer sürecimde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgisi oldu. Bu onur verici. Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardım." ifadelerini kullandı.

    Salih Uçan'dan transfer açıklaması!

    Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan'dan flaş bir transfer açıklaması geldi. Tivibu'ya açıklama yapan Uçan, "Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardım." ifadelerini kullandı.

    "SERGEN HOCA İLE ÇALIŞMAK İSTERİM"
    Salih Uçan, "Hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın hem de Trabzonspor'un ilgisi oldu. Çok gururluyum. Artık yüzde 100 bitti diyemiyorum, son işlemler kaldı galiba. Sergen Hoca ile çalışmak isterim." ifadelerini kullandı.

    SEZON BAŞINA 10 MİLYON TL ALACAK
    Siyah-beyazlılar, ilk olarak Tekbik Direktör Sergen Yalçın'ın çok istediği Salih Uçan'la mukavele imzalayacak.
        Putin'den yeni silah! Yakında göreve başlayacak
        Haberler Spor Salih Uçan kendi transferini açıkladı: Beşiktaş'la anlaştım