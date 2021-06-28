Salih Uçan kendi transferini açıkladı: Beşiktaş'la anlaştım

"SERGEN HOCA İLE ÇALIŞMAK İSTERİM"

Salih Uçan, "Hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın hem de Trabzonspor'un ilgisi oldu. Çok gururluyum. Artık yüzde 100 bitti diyemiyorum, son işlemler kaldı galiba. Sergen Hoca ile çalışmak isterim." ifadelerini kullandı.