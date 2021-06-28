Fenerbahçe'nin istediği Danjuma’da rakip Leeds United





2019 yılında Brugge'den Bournemouth'a 16 milyon Euro bedelle transfer olan Hollandalı yıldızın kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon Bournemouth formasıyla 37 maça çıkan 24 yaşındaki Arnaut Danjuma, 17 gol atarken 8 de asist yaptı.



Danjuma 2 kez Hollanda Milli Takım formasını giydi ve 1 gol attı.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN