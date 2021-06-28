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    Fenerbahçe'nin istediği Danjuma’da rakip Leeds United

    Bournemouth Premier Lig trenini kaçırdığı için takımdan ayrılma kararı alan ve Fenerbahçe'nin de radarında olan Arnaut Danjuma’ya Leeds United talip olunca tüm planlar değişti.

    Danjuma’da rakip Leeds

    Fenerbahçe İngiliz temsilcisi Bournemouth'ta forma giyen kanat oyuncusu Arnaut Danjuma için girişimde bulundu... Takımı Bournemouth Premier Ligi vizesi alamadığı için takımdan ayrılma kararı alan Hollandalı yıldız için Premier Lig'den rakip çıktı!



    Fenerbahçe'nin çok istediği oyuncu için Leeds United da girişimlere başladı. Sarı-Lacivertliler, Leeds'in teklifi sonrası transferde tüm planlarını değiştirdi. Fenerbahçe'nin Danjuma için bekleme kararı aldığı öğrenildi.



    2019 yılında Brugge'den Bournemouth'a 16 milyon Euro bedelle transfer olan Hollandalı yıldızın kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon Bournemouth formasıyla 37 maça çıkan 24 yaşındaki Arnaut Danjuma, 17 gol atarken 8 de asist yaptı.

    Danjuma 2 kez Hollanda Milli Takım formasını giydi ve 1 gol attı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'nin istediği Danjuma’da rakip Leeds United