Galatasaray - Dinamo Bükreş | CANLI İZLE

Son dakika haberleri... Galatasaray Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
Saat 18:00'de başlayan karşılaşma GS TV'den canlı yayınlanıyor.
Galatasaray - Dinamo Bükreş maçının canlı skor takibini takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK YARI | Galatasaray 0-0 Dinamo Bükreş
İLK 11'LER
Galatasaray: Berk, Yedlin, Luyindama, Alpaslan, Ömer, Aytaç, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Babel, Mohamed
Dinamo Bükreş: Eşanu, Puljic, Bejan, Grigore, Sorescu, Rauta, Achim, Radu, Mihaiu, Fabbribi, Nemec