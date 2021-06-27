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    • Spor
    • 27.06.2021 18:07
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    • 27.06.2021 18:11
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    Galatasaray - Dinamo Bükreş | CANLI İZLE

    Son dakika haberleri... Galatasaray Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Dinamo Bükreş maçının canlı skor takibini takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Galatasaray - Dinamo Bükreş | CANLI

    Son dakika haberleri... Galatasaray Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

    Saat 18:00'de başlayan karşılaşma GS TV'den canlı yayınlanıyor.

    Galatasaray - Dinamo Bükreş maçının canlı skor takibini takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK YARI | Galatasaray 0-0 Dinamo Bükreş

    İLK 11'LER
    Galatasaray: Berk, Yedlin, Luyindama, Alpaslan, Ömer, Aytaç, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Babel, Mohamed

    Dinamo Bükreş: Eşanu, Puljic, Bejan, Grigore, Sorescu, Rauta, Achim, Radu, Mihaiu, Fabbribi, Nemec

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