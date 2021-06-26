Galatasaray D.Bükreş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS hazırlık maçı hangi kanalda?

Galatasaray Dinamo Bükreş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS hazırlık maçı hangi kanalda? Süper Lig ve Avrupa kupalarına hazırlıklarını sürdüren Galatasaray sahaya çıkıyor. Sarı kırmızılı ekip ilk hazırlık maçında Romanya takımı Dinamo Bükreş'le karşı karşıya gelecek.