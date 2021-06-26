Galatasaray D.Bükreş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS hazırlık maçı hangi kanalda?

Galatasaray Dinamo Bükreş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS hazırlık maçı hangi kanalda? Süper Lig ve Avrupa kupalarına hazırlıklarını sürdüren Galatasaray sahaya çıkıyor. Sarı kırmızılı ekip ilk hazırlık maçında Romanya takımı Dinamo Bükreş'le karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY DİNAMO BÜKREŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Dinamo Bükreş'in karşı karşıya geleceği mücadele, 27 Haziran Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak olan karşılaşma, GS TV, galatasaray.com ve Galatasaray YouTube hesabından canlı yayımlanacak.
GALATASARAY'DA 3 FUTBOLCU SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Galatasaray'da futbolcular Mustafa Muhammed, Sofiane Feghouli ve DeAndre Yedlin sağlık kontrolünden geçirildi.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, üç futbolcunun sponsor hastane Liv Hospital Vadistanbul'da bir dizi kontrolden geçirildiği bildirildi.
Mısır Milli Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları kadrosunda yer alan Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı kulübün girişimleri sonrasında kadrodan çıkarıldı ve çalışmalara katılmak için İstanbul'a geldi.