Ronaldo basın toplantısında önündeki Coca Cola şişelerini kaldırdı! Fransa maçında ise hedef oldu

Cristiano Ronaldo, sadece futboluyla değil hayat dersiyle de dünyayı kendisine hayran bıraktı. Euro 2020'deki bir hareketi ise gündemi salladı! Ronaldo, Macaristan maçı öncesinde basın toplantısı yaptı.

Bu sırada önündeki Coca Cola şişelerini kaldırdı. Yerine bu bıraktı. Pet şişeyi elinde tutarak "Agua", yani Portekizce "su" ifadesini kullandı. Ronaldo'nun Bu hareketi sonrası şirketin piyasa değeri ise 242 milyar dolardan 238 milyar dolara çakıldı. Önceki gece Portekiz Milli Takımı, Fransa ile karşılaştı. Ronaldo, rakip takımın kalesini penaltı golü ile havalandırdı. Bu sırada kendisine tribünden Coca Cola şişesi atıldı.

Ardından bir taraftarın da sahaya girmesi üzerine güvenlik müdahale etmek zorunda kaldı. Bu saldırı ise akıllarda soru işareti bıraktı. Taraftarlar "Ronaldo'ya Coca Cola şişesi atılması tesadüf olamaz" yorumunu yaptı.