Pierria Henry Fenerbahçe Beko'da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

PELKAS İÇİN NORWICH İDDİASI

İsmi birçok takımla anılan Fenerbahçeli Pelkas'a bu kez de İngiltere'den talip çıktı. Ada basınına göre Premier Lig'in yeni takımlarından Norwich City, Yunan yıldızın transferi için harekete geçti. Norwich'in Aston Villa'ya sattığı Buendia'nın yerine Pelkas'ı düşündüğü gelen bilgiler arasında.

LEMOS&TISSERAND BAŞ AĞRITACAK!

Yönetimin gözden çıkardığı Lemos ve Tisserand'a özellikle Süper Lig'den talipler var. Ancak iki futbolcunun yüksek maaşları transferin önünde engel oluşturuyor.