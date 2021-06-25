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    Pierria Henry Fenerbahçe Beko'da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezon Baskonia takımında forma giyen guard Pierria Henry’yi kadrosuna kattığını duyurdu. Yıldız basketbolcu 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. İşte Takvim Gazetesi'nin hazırladığı Yurttan ve dünyadan spor gündemi.

    Henry Fenerbahçe'de

    Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezon Baskonia takımında forma giyen guard Pierria Henry'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Yıldız basketbolcu 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı

    DEPLASMAN GOLÜ KURALI KALKTI
    UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı. İki takımın da eşleşmede eşit sayıda gol atması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi ve sonucun değişmemesi durumunda penaltı atışlarına geçileceği belirtildi.

    GHEZZAL İÇİN FİYAT YÜKSELTİLDİ
    Beşiktaş bonservisi Leicester City'de bulunan Rachid Ghezzal için yeni bir hamle yaptı. Siyah-Beyazlılar, Rachid Ghezzal'a yapılan ilk teklifi yükselterek yeni bir teklif sundu. Yeni teklif 1.9 milyon Euro garanti para+bonuslar şeklinde.

        NURULLAH KARTAL'A DOĞRU
        Beşiktaş, Yılport Samsunspor'un 23 yaşındaki kalecisi Nurullah Aslan'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

        ADEM LJAJIC'E YOL GÖRÜNDÜ
        Beşiktaş'ta gidecek oyuncular listesinin başında Adem Ljajic'in olması bekleniyor. Takımın en fazla kazanan oyuncularının başında gelen Ljajic'ten istediği performansı alamayan Sergen Yalçın da oyuncunun takımdan gönderilmesini istiyor. Adem Ljajic geldiği günden beri inişli-çıkışlı bir performans göstermiş, taraftarları tam anlamıyla tatmin etmemişti.

        UMUT MERAŞ YENİDEN GÜNDEMDE
        Trabzonspor Le Havre'nin istediği yüksek rakamlar nedeniyle rafa kaldırdığı Umut Meraş transferini yeniden gündemine aldı.

            KANTE DE TEBRİK ETTİ
            Trabzonspor'un yeni transferi Fode Koita'yı tebrik edenler arasında Fransız yıldız N'Golo Kante de vardı. İkili Caen'de takım arkadaşıydı.

            KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN BAKAN GÜL'E ZİYARET
            Kulüpler             Birliği Vakfı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya geldi. Toplantıda spor kulüpleri yasa taslağı, korsan yayınla mücadele ve Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu yapısı konuları ele alındı. Bu arada TFF Tahkim Kurulu, kulüplerin yabancı oyuncu kuralına yaptığı itirazı reddetti.

            FİLENİN SULTANLARI ABD'YE KAYBETTİ
            A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi Dörtlü Final ilk maçında ABD'ye 3-0 yenildi. İtalya'nın Rimini şehrinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, karşılaşmayı 25- 21, 25-23 ve 25-20 set sonuçlarıyla kaybetti. Filenin Sultanları bugün saat 17.00'de Japonya ile üçüncülük maçında karşılaşacak. ABD-Brezilya finali ise saat 20.30'da başlayacak.

                KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ ATAKAŞ HATAYSPOR'DA
                Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan Süper Lig'in flaş takımlarından Hatayspor, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Kamil Ahmet Çörekçi'yi transfer etti. Bordo-Beyazlı ekip, 29 yaşındaki savunmacı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 19 lig maçına çıkan tecrübeli oyuncu 1 asistle takımına katkı verdi.

                BAŞKAN BURAK ELMAS TERİM İLE BULUŞTU
                Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya geldi. Görüşmede genel kurul üyesi iş insanı Bahattin Demirbilek'in de yer aldığı kaydedildi. Burak Elmas ile Fatih Terim'in samimi ve neşeli görüntüsü dikkati çekti. Ayrıca Galatasaray altyapısından yetişen milli futbolcu Ozan Kabak da tesislerde Fatih Terim ile bir araya geldi.

                SIRA ARDA VE EMRE'DE
                İç transferde Marcao, Emre Taşdemir ve Ömer'le anlaşan Cimbom durmak bilmiyor. Arda ve Emre Akbaba 1-2 gün içinde imzayı atacak.

                    MOHAMED MÜJDESİ
                    Cimbom'a Mostafa Mohamed'ten iyi haber geldi. Fatih Terim'in Olimpiyat Oyunları'na gitmesine izin vermediği Mısırlı golcü İstanbul'a geldi. Muhamed, PSV maçlarında forma giyebilecek.

                    PELKAS İÇİN NORWICH İDDİASI
                    İsmi birçok takımla anılan Fenerbahçeli Pelkas'a bu kez de İngiltere'den talip çıktı. Ada basınına göre Premier Lig'in yeni takımlarından Norwich City, Yunan yıldızın transferi için harekete geçti. Norwich'in Aston Villa'ya sattığı Buendia'nın yerine Pelkas'ı düşündüğü gelen bilgiler arasında.

                    LEMOS&TISSERAND BAŞ AĞRITACAK!
                    Yönetimin gözden çıkardığı Lemos ve Tisserand'a özellikle Süper Lig'den talipler var. Ancak iki futbolcunun yüksek maaşları transferin önünde engel oluşturuyor.
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                    Haberler Spor Pierria Henry Fenerbahçe Beko'da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)