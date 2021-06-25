Pierria Henry Fenerbahçe Beko'da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezon Baskonia takımında forma giyen guard Pierria Henry'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Yıldız basketbolcu 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı
DEPLASMAN GOLÜ KURALI KALKTI
UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı. İki takımın da eşleşmede eşit sayıda gol atması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi ve sonucun değişmemesi durumunda penaltı atışlarına geçileceği belirtildi.
GHEZZAL İÇİN FİYAT YÜKSELTİLDİ
Beşiktaş bonservisi Leicester City'de bulunan Rachid Ghezzal için yeni bir hamle yaptı. Siyah-Beyazlılar, Rachid Ghezzal'a yapılan ilk teklifi yükselterek yeni bir teklif sundu. Yeni teklif 1.9 milyon Euro garanti para+bonuslar şeklinde.