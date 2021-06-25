Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Alexander Sörloth adım adım Trabzonspor'a

    Leipzig, Sörloth'un kamp performansını beklemeden onun olduğu bölgeye önemli bir transfer hamlesi yaptı. Alman ekibi, M.City'nin golcüsü Lukas Nmecha'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı... Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Leipzig'in Sörloth'un kiralanma ihtimaline daha kolay onay vermesi bekleniyor...

    Sörloth adım adım Trabzonspor'a

    Trabzonspor Alexander Sörloth'u kafaya taktı! Bordo-Mavililer'de forvet transferi için olmazsa olmaz gözüyle bakılan Alexander Sörloth için yönetim kurulu, teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşerek Leipzig'in ilk kampının bitiş tarihi olan 15 Temmuz'a kadar bekleme kararı almıştı. Ancak Leipzig, Sörloth'un kamp performansını beklemeden onun olduğu bölgeye önemli bir transfer hamlesi yaptı. Alman ekibi, M.City'nin golcüsü Lukas Nmecha'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı... Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Leipzig'in Sörloth'un kiralanma ihtimaline daha kolay onay vermesi bekleniyor... Norveçli yıldız golcü Sörloth, Trabzonspor'daki performansıyla taraftarın sevgilisi olmuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kan donduran cinayet! 3 gün balkonda sakladı
    Haberler Spor Alexander Sörloth adım adım Trabzonspor'a