Volkan Ballı kimdir, kaç yaşında? Volkan Ballı Fenerbahçe'de görevi nedir? Sarı lacivertli ekipte Volkan Ballı ismi gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Aziz Yıldırım yaptığı açıklamayla; ""Gittin Volkan Ballı'yı getirdin. ''Fenerbahçe şike yaptı' diyen Volkan Ballı'yı göndermezsen Ali Koç, ikinizi birden ben gönderirim. 3 Temmuz'a ihanet edenlerin bu kulüpte yeri yok, olamaz! Bunları temizle." sözlerini kullandı.