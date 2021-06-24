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    • 24.06.2021 16:35
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    • 24.06.2021 16:35
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    Volkan Ballı kimdir, kaç yaşında? Volkan Ballı Fenerbahçe'de görevi nedir?

    Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının ardından Volkan Ballı kimdir, kaç yaşında? Volkan Ballı Fenerbahçe'de görevi nedir? Sarı lacivertli ekipte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları deprem etkisi yarattı. Volkan Ballı'nın geçmişte, "Fenerbahçe şike yaptı" şeklinde açıklamalarının bulunduğunu belirten Aziz Yıldırım, Ali Koç'u sert dille uyardı. İşte; Volkan Ballı kimdir sorusunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    Volkan Ballı kimdir, kaç yaşında? Volkan Ballı Fenerbahçe'de görevi nedir?

    Volkan Ballı kimdir, kaç yaşında? Volkan Ballı Fenerbahçe'de görevi nedir? Sarı lacivertli ekipte Volkan Ballı ismi gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Aziz Yıldırım yaptığı açıklamayla; ""Gittin Volkan Ballı'yı getirdin. ''Fenerbahçe şike yaptı' diyen Volkan Ballı'yı göndermezsen Ali Koç, ikinizi birden ben gönderirim. 3 Temmuz'a ihanet edenlerin bu kulüpte yeri yok, olamaz! Bunları temizle." sözlerini kullandı.

    VOLKAN BALLI KİMDİR?

    Volkan Ballı´nın adı ilk olarak 1997 yılında Türk Vatandaşlığına geçmesinde de büyük rol oynadığı Uche´yi 1993 yılında Fenerbahçe´ye getirmesi ile duyuldu.

    Volkan Ballı, 2003 yılının Şubat ayında o dönem Fenerbahçe´de Teknik Direktör olan Oğuz Çetin´in isteği üzerine Fenerbahçe'de uzun yıllar sürdüreceği idari Koordinatörlük görevine getirildi.

    Görev aldığı zamanlarda kadroya Uche, Anelka, Roberto Carlos gibi isimleri kazandıran Volkan Ballı, geçmiş dönemde Fenerbahçe'de 7 yıl boyunca "İdari Menajer" olarak görev almıştır. 4 dil bilen ve uluslararası maçlarda idari yönden büyük tecrübeye sahip olan Volkan Ballı´nın adı Fenerbahçe´den ayrıldıktan sonra, birçok kulüple çalıştı. Volkan Ballı uzun bir aradan sonra tekrardan Fenerbahçe'ye geri döndü.
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