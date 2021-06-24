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    • Spor
    • 24.06.2021 17:12
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    • 24.06.2021 17:12
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    2021 Şampiyonlar Ligi hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Exxen ücreti ne kadar?

    Şampiyonlar Ligi Exxen ücreti ne kadar? 2021 Şampiyonlar Ligi hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunun yayıncı kanalı belli oluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni 3 sezon boyunca Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform EXXEN yayınlayacak. Peki; Şampiyonlar Ligi Exxen ücreti ne kadar?

    takvim.com.tr
    2021 Şampiyonlar Ligi hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Exxen ücreti ne kadar?

    Şampiyonlar Ligi hangi kanalda? 2021 Şampiyonlar Ligi hangi kanalda sorusunun yanıtı belli oldu. Şampiyonlar Ligi Exxen ücreti ne kadar? Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonu merakla bekleniyor. Yeni sezonda dev turnuvayı hangi kanalın yayınlanacağı da belli oldu. Peki; 2021 Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?

    ŞAMPİYONLAR LİGİ HANGİ KANALDA?

    UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni 3 sezon boyunca Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu platform EXXEN'de yayınlayacak.

    Saran Group; UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı. Saran Group, bu üç ligin Türkiye'deki yayını için Türkiye'nin Dijital Platformu EXXEN ile anlaşmaya vardı

    Geçtiğimiz sezon yayın haklarını Bein Sports elinde bulunduruyordu.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ YAYINCISI KİM?

        Saran Group UEFA kupalarının yayın hakları için EXXEN ile anlaştı. Yediden yetmişe her kesimden sporseverin merakla beklediği canlı maçlar, özetler ve özel yayınlar 3 sezon boyunca EXXEN'de olacak.

        Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran konu ile ilgili şunları söyledi: "Saran Group olarak amacımız, tüm sporseverlerin bulundukları her yerde ve her zaman en kaliteli spor içeriklerine ulaşmasını sağlamak. Dünyanın en önemli spor organizasyonlarını, en geniş spor yelpazesini Türk sporseverlerle buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz."

        Bu sene ilk kez gerçekleşecek olan UEFA Europa Conference League'e de, diğer iki ligde de olduğu gibi 32 takım katılacak. UEFA'nın kulüpler bazındaki bu yeni organizasyonuyla Avrupa liglerinde yarışan takım sayısının artması, şampiyona heyecanının daha çok taraftar ile paylaşılması hedefleniyor.

        Bu üç büyük kupada Türk futbolunu Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile, oynayacağı ön elemelerde alacakları sonuçlara göre Galatasaray , Fenerbahçe , Trabzonspor ve Sivasspor da temsil etme şansı bulabilecek.
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