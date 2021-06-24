2021 Şampiyonlar Ligi hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Exxen ücreti ne kadar?

Şampiyonlar Ligi hangi kanalda? 2021 Şampiyonlar Ligi hangi kanalda sorusunun yanıtı belli oldu. Şampiyonlar Ligi Exxen ücreti ne kadar? Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonu merakla bekleniyor. Yeni sezonda dev turnuvayı hangi kanalın yayınlanacağı da belli oldu. Peki; 2021 Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni 3 sezon boyunca Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu platform EXXEN'de yayınlayacak.
Saran Group; UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı. Saran Group, bu üç ligin Türkiye'deki yayını için Türkiye'nin Dijital Platformu EXXEN ile anlaşmaya vardı
Geçtiğimiz sezon yayın haklarını Bein Sports elinde bulunduruyordu.