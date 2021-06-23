Inter'den Hakan Çalhanoğlu'na 5 milyon Euro (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

KAZAN PELKAS'IN PEŞİNİ BIRAKMIYOR!

Rus ekibi Rubin Kazan'ın Dimitrios Pelkas'a olan ilgisi bitmek bilmiyor. Daha önce Yunan oyuncu için Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro'luk bir teklif sunan ancak bu teklifi kabul görmeyen Rus kulübü, 2. bir teklif için Fener'in kapısını çalacak. Lyon'un 7 milyon Euro'luk önerisinin de geri çevrildiği hesaba katılırsa Kazan yönetiminin daha yüksek bir teklif getirmesi çok yüksek bir ihtimal. 1 Temmuz'da yeni sezonu açacak olan Fenerbahçe'nin, Pelkas için 10 milyon Euro civarında bir teklif gelmezse bu transfere izin vermesi zor görünüyor.