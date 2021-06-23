Inter'den Hakan Çalhanoğlu'na 5 milyon Euro (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Milan ile sözleşmesi biten ve Inter ile anlaşma sağlayan milli futbolcunun yeni kulübünden yılda 5 milyon Euro alacağı öğrenildi. Hakan'a imza parası da ödenecek.
GÜMRÜK'TEN STOPERE TAKVİYE
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Türk asıllı İtalyan defans oyuncusu Rayyan Baniya'yı kadrosuna kattı. Stres kırığı bulunan Rayyan Baniya'nın bu hafta ameliyat edileceği ve yaklaşık 3 ay sonra takıma katılacak.
MİLLİ OYUNCULARA EKSTRA İZİN
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı; Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'e ekstra izin verdi. Oyuncuların hazırlık maçlarının oynanacağı ikinci etap kamp çalışmalarında kadroya dahil olmaları bekleniyor.