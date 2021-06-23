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    Inter'den Hakan Çalhanoğlu'na 5 milyon Euro (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

     ile sözleşmesi biten ve Inter ile anlaşma sağlayan milli futbolcunun yeni kulübünden yılda 5 milyon Euro alacağı öğrenildi. Hakan'a imza parası da ödenecek. İşte Yurttan ve dünyadan spor gündemi.

    Hakan'a 5 milyon Euro

    Milan ile sözleşmesi biten ve Inter ile anlaşma sağlayan milli futbolcunun yeni kulübünden yılda 5 milyon Euro alacağı öğrenildi. Hakan'a imza parası da ödenecek.

    GÜMRÜK'TEN STOPERE TAKVİYE
    Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Türk asıllı İtalyan defans oyuncusu Rayyan Baniya'yı kadrosuna kattı. Stres kırığı bulunan Rayyan Baniya'nın bu hafta ameliyat edileceği ve yaklaşık 3 ay sonra takıma katılacak.

    MİLLİ OYUNCULARA EKSTRA İZİN
    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı; Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'e ekstra izin verdi. Oyuncuların hazırlık maçlarının oynanacağı ikinci etap kamp çalışmalarında kadroya dahil olmaları bekleniyor.

        URUGUAYLI LAXALT MOSKOVA'YA GİTTİ
        Transfer arayışlarına devam eden siyah beyazlıların gündemine gelen Uruguaylı sol bek Diego Laxalt'dan kötü haber geldi. Milanlı sol bek Diego Laxalt, Dinamo Moskova'ya transfer oldu. Laxalt, geçen sezon kiralık olarak Celtic forması giymişti.

        KAZAN PELKAS'IN PEŞİNİ BIRAKMIYOR!
        Rus ekibi Rubin Kazan'ın Dimitrios Pelkas'a olan ilgisi bitmek bilmiyor. Daha önce Yunan oyuncu için Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro'luk bir teklif sunan ancak bu teklifi kabul görmeyen Rus kulübü, 2. bir teklif için Fener'in kapısını çalacak. Lyon'un 7 milyon Euro'luk önerisinin de geri çevrildiği hesaba katılırsa Kazan yönetiminin daha yüksek bir teklif getirmesi çok yüksek bir ihtimal. 1 Temmuz'da yeni sezonu açacak olan Fenerbahçe'nin, Pelkas için 10 milyon Euro civarında bir teklif gelmezse bu transfere izin vermesi zor görünüyor.

        WEMBLEY'DE 60 BİN SEYİRCİ
        Wembley Stadı'nda oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) yarı final ve final maçlarının her birine 60 b-i nin üzerinde biletli seyirci alınacağı bildirildi. Stada alınacak taraftarların, İngiltere'deki Covid-19 protokollerine uymak zorunda olduğu ve bu maçların her birini 60 binin üzerinde taraftarın izleyebileceği ifade edildi.

            ÖLÜM GRUBU'NDA EN KİRİTİK GECE
            EURO 2020'DA E ve F Grupları'da heyecan zirveye ulaştı. Bugün 19.00'da E Grubu'nda saat 19.00'da İsveç-Polonya ve Slovakya-İspanya maçları oynanacak. Ölüm grubu olarak adlandırılan F Grubu'nda ise 22.00'de Portekiz- Fransa ve Almanya-Macaristan maçları var. Bu gruplarda turnuvaya veda eden henüz yok.

            İSKOÇYA'YI DEVİREN HIRVATLAR TUR BİLETİNİ KAPTI
            EURO 2020'ye istediği gibi başlayamayan Hırvatistan, D Grubu'ndaki son maçında İskoçya'yı 3-1 mağlup etti. Hırvatlar bu sonuçla 4 puanla grup ikincisi olarak son 16'ya yükseldi. Hırvatistan'a maçta galibiyeti getiren golleri Vlasic, Modric ve Perisic kaydetti. İskoçya'nın tek golünü ise Mc Gregor kaydetti. İskoçya grubu 1 puanla tamamladı.

            BARIŞ ALPER ASLAN OLUYOR
            Yerli oyuncu transferine büyük önem veren Fatih Terim'in ilk hedeflerinden biri olan Barış Alper Yılmaz konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı- Kırmızılılar ismi Trabzonspor ile de anılan genç yıldızla her konuda anlaşırken, Keçiörengücü ile pazarlıklarda da sona geldi. Cimbom'un Başkent kulübünü 1.5 milyon Euro ve 2 genç futbolcu karşılığında ikna etmek üzere olduğu belirtiliyor.

                ÇİZME BASININDAN M.RUI İDDİASI
                Solç bek transferi için çalışmalarını çok yoğun şekilde sürdüren Galatasaray'da gündeme yeni bir isim girdi. İtalyan basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Napoli formasını giyen Mario Rui ile ilgileniyor. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli yıldızın Trabzonspor'un da transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.

                KARARI YÖNETİM VERİR
                Mısır                 Teknik Direktörü Gharib, "Mohamed, Olimpiyatlar'da oynamak istiyor ama her şey Galatasaray'ın elinde. Kararı yeni yönetim verecek" dedi.

                MUSTAFA AKÇAY'IN DURUMU ÇOK CİDDİ
                Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi gören Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Hastaneden yapılan açıklamada, "Akçay'ın akciğer makinesine bağlanarak yaşamsal fonksiyonları kontrol altına alınmıştır" denildi.

                    YENİ MALATYASPOR'DA AABİD KONTROLDE
                    Yeni Malatyaspor'un 2+1 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladığı Rayane Aabid, resmi imza töreni öncesi İstanbul'da özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan tecrübeli futbolcu ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

                    MUSTAFA ER 3 SEZON DAHA BURSASPOR'DA
                    TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, daha önce anlaşma sağlanan teknik direktör Mustafa Er ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, "Hem Bursaspor'un kendisine karşı vefasını gösteriyoruz hem de camiamızın istediği gibi hocamız ile 3 yıllık sözleşme imzalıyoruz" dedi.

                    KOCADAĞ: SALİH'LE ANLAŞTIK!
                    Beşiktaş                     Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sergen Yalçın ile yapılan anlaşma sonrası önemli bir transferi de açıkladı. Kocadağ, ""Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardık. Bir sıkıntı yok. Hocamız öncelikliydi. Hocamızı hallettikten sonra transferleri açıklamak istedik." ifadelerini kullandı.
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                    Haberler Spor Inter'den Hakan Çalhanoğlu'na 5 milyon Euro (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)