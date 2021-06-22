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    kalı sprinter 'a 2 milyon dolarlık sürpriz

    , Babalar Günü’nde ikizlerini kucağına alan kalı sprinter ’a sürpriz yaptı. Ünlü spor markası, Bolt’un ikizlerine 2 milyon dolarlık çek sundu. Usain Bolt, 100 ve 200 metre yarışlarında, atletizm tarihinin en iyisi olarak gösteriliyor.

    Sponsorla doğdular!

    Dünya ve olimpiyat şampiyonu kalı atlet , dün, Babalar Günü'nde ikiz babası olduğunu ve hayatının en özel dakikalarını yaşadığını açıkladı. Bir yaşında adında bir kızı olan 34 yaşındaki rekortmen sporcu, ikizlerine ve adlarını verdiklerini belirtti.

    Leo ve er'in doğuştan şanslı oldukları ortaya çıktı. Daha birkaç gün önce "ömür boyu ortaklık" anlaşması imzaladığı , Bolt'a 2 milyon dolarlık çeki sundu. Leo ve Thunder'in gelişimi için harcanacak iki milyon dolar, atletizmi seçmeleri halinde Puma'nın ikizlerin de sponsoru olmasını sağlayacak.

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