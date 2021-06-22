Dünya ve olimpiyat şampiyonu Jamaikalı atlet Usain Bolt, dün, Babalar Günü'nde ikiz babası olduğunu ve hayatının en özel dakikalarını yaşadığını açıkladı. Bir yaşında Olympia adında bir kızı olan 34 yaşındaki rekortmen sporcu, ikizlerine Thunder ve Saint Leo adlarını verdiklerini belirtti.

Leo ve Thunder'in doğuştan şanslı oldukları ortaya çıktı. Daha birkaç gün önce "ömür boyu ortaklık" anlaşması imzaladığı Puma, Bolt'a 2 milyon dolarlık çeki sundu. Leo ve Thunder'in gelişimi için harcanacak iki milyon dolar, atletizmi seçmeleri halinde Puma'nın ikizlerin de sponsoru olmasını sağlayacak.