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    'da ’la 1 yıl daha

    yönetimi sözleşmesi sona eren ve ile yeni sözleşme imzalamış ancak konusunda bir adım atılmamıştı. 'in 'ya dönmesinin ardından tecrübeli yıldızın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması bekleniyor.

    Arda Turan’la 1 yıl daha

    Mustafa Cengiz yönetimi sözleşmesi sona eren ve ile yeni sözleşme imzalamış ancak konusunda bir adım atılmamıştı. 'in 'ya dönmesinin ardından tecrübeli yıldızın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması bekleniyor. Arda Turan önümüzdeki sezonun sonunda ise futbol hayatını noktalayacak ve Fatih Terim'in ekibine dahil olacak. Yine sözleşmesi biten bir başka isim olan ile nikah tazelenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız futbolcu geçen sezon kritik gollere imzasını atmıştı.

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