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    'de Gustavo, 'ya transfer oluyor

    'de Luiz Gustavo'nun takımdaki geleceği belirsizliğini korurken 'dan talipleri her geçen artıyor. Eski takımı 'nın transferde devrede olduğu ve Brezilyalı futbolcunun durumunu yakından takip ettiği biliniyordu. Son gelen bilgilere göre Marsilyalı yetkililer menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye resmi teklifini iletecek.

    Marsilya resmi teklifle geliyor
    Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun takımdaki geleceği belirsizliğini korurken 'dan talipleri her geçen artıyor. Eski takımı 'nın transferde devrede olduğu ve Brezilyalı futbolcunun durumunu yakından takip ettiği biliniyordu. Son gelen bilgilere göre Marsilyalı yetkililer menajerler aracılığıyla 'ye resmi teklifini iletecek. Sarı-Lacivertli yönetim, Gustavo ile ilgili kararı yeni teknik direktöre bırakmakla birlikte, 3.5-4 milyon Euro'dan aşağıya bir rakama razı olmak istemediği ifade ediliyor. Pazarlıkların ne sonuç vereceği ise merak konusu.
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    Haberler Spor Fenerbahçe'de Gustavo, Marsilya'ya transfer oluyor