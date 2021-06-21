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    Fenerbahçe yönetimi, Vedat Muric için bekleyişini sürdürüyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Fenerbahçe, Vedat Muric için adeta pusuda bekliyor. Geçtiğimiz sezon 'da istediği süreyi alamayan Kosovalı yıldız teknik direktör Sarri'den onay gelir gelmez yeniden çubuklu formayı giymeye hazır. Ancak Lazio yönetimi sadece Vedat'ın ücretininin karşılanmasını değil, kiralama ücreti de talep ediyor.

    Fener Muric için pusuda!

    Fenerbahçe, Vedat Muric için adeta pusuda bekliyor. Geçtiğimiz sezon Lazio'da istediği süreyi alamayan Kosovalı yıldız teknik direktör Sarri'den onay gelir gelmez yeniden çubuklu formayı giymeye hazır. Ancak Lazio yönetimi sadece Vedat'ın ücretininin karşılanmasını değil, kiralama ücreti de talep ediyor.

    FENER'İN GÖZÜ ARANA'DA
    Fenerbahçe,     bonservisi Sevilla'da olan, geçtiğimiz sezonu ise Brezilya'da Atletico Mineiro takımında geçiren 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Guilherme Arana için girişimde bulundu. Sarı- Lacivertli kulübün, Brezilyalı sol bek için yedek sol bek arayan Benfica ile rekabete girdiği de iddia edildi. Piyasa değeri 5 milyon Euro civarında olan Guilherme Arana yakın bir zamana kadar Brezilya U23 takımında da forma giyiyordu.

    PEROTTİ GENOA İLE TEMASTA
    Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği Perotti, Genoa ile temas halinde. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Arjantinli yıldız İtalyan kulübü ile temasa geçti ve bu transferde oldukça da istekli.

        FİLENİN EFELERİ AVRUPA ALTIN LİGİ'NDE ŞAMPİYON
        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'da düzenlenen 2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yenilgisiz şampiyon oldu. Filenin Efeleri bu turnuvada üst üste ikinci kez yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı. A Milli Takımımız, yarı finalde ise Estonya'yı 3-2 mağlup etmişti.

        MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN YENİ HOCASI DALCI OLDU
        Ankaragücü, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiğini duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz yaptığı çalışma ve değerlendirmeler sonucunda teknik direktör olarak Mustafa Dalcı hoca ile çalışma kararı almıştır." denildi. Ankaragücü önünüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

        SAMSUNSPOR MEHMET ALTIPARMAK İLE ANLAŞTI
        TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör sorununu Mehmet Altıparmak ile anlaşarak çözüme kavuşturdu. Karadeniz ekibiyle 1 yıllık anlaşma sağlayan Altıparmak'ın kısa süre içinde resmi imzayı atacağı belirtildi. Mehmet Altıparmak son olarak Gençlerbirliği'nde görev yapmıştı.

            YALÇIN İMZALIYOR!
            Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Sergen Yalçın'ın bu hafta imza atması bekleniyor. Siyah-Beyazlı Yönetim, başarılı hocaya yaptığı teklifi 20 milyon liraya kadar çıkarttı. Bonuslarla birlikte hocanın istediği rakama da ulaşılmış durumda. Sergen Yalçın'ın bu hafta Siyah-Beyazlılar'la anlaşacağı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, yönetimle maaş konusunda uzun süren görüşmeler yapmıştı.

            DAVİDE SANTON İDDİASI
            İtalyan medyası Davide Santon'un Beşiktaş ile görüştüğünü yazdı. 30 yaşındaki sağ bek geçtiğimiz sezon Roma'da 11 maça çıkarken 1 asistle oynadı. yeni hoca Jose Mourinho onu kadroda düşünmüyor.

            DONK'UN DURUMU BELİRSİZ
            Alparslan Öztürk takviyesinin ardından Ryan Donk'un takımda kalması zora girdi. Sözleşmesi biten tecrübeli yıldızla yolların ayrılabileceği belirtiliyor.

                DIABATE VE FLAVIO KİRALANACAK
                Fırtına'da yabancı kontenjanında yer açmak için kampa çağrılmayan Diabate ile Flavio'nun kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor. Diabate ile Türkiye'den Altay'ın ilgilendiği öğrenilirken, Flavio için de birçok takımın nabız yokladığı ve kiralamak için teklif yapacağı öğrenildi.

                MONACO VE TOTTENHAM PUSUDA
                Uğurcan Çakır için Avrupa'nın devleri teklif hazırlığında. Euro 2020 sonrası Monaco veya Tottenham'ın yıldız kaleciye teklif yapması bekleniyor.

                SOFİANE FEGHOULİ'YE İSPANYOL KANCASI
                Yeni sezon öncesi takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Sofiane Feghouli'ye İspanya'dan talip çıktı. Geçen sezon La Liga'ya veda eden ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Rayo Valladolid'in Cezayirli yıldıza talip olduğu öğrenildi. Ancak İspanyol kulübünün Feghouli'nin yüksek maaşını karşılayamayacağı için yıldız futbolcudan indirim istediği ifade edildi.

                    BELHANDA İMZAYI ATAMADI
                    Geçen sezon olaylı bir şekilde sözleşmesi fesh edilen Belhanda'nın Montpellier'e transferi suya düştü. Başkan Nicollin, "Maalesef mali sebeplerden dolayı imza atamıyoruz" açıklamasını yaptı.

                    KUZEYİN VENEDİK'İ!
                    EURO 2020 B Grubu'ndaki Finlandiya-Belçika maçı, Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak. St.Petersburg, köprülerinin fazlalığı nedeniyle 'Kuzeyin Venedik'i olarak biliniyor. 69 bin kişilik St.Petersburg Stadı'nda bugün iki ekip liderlik için mücadele edecek.
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                    Utanın çocuklar!
                    Haberler Spor Fenerbahçe yönetimi, Vedat Muric için bekleyişini sürdürüyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)