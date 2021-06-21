Fenerbahçe yönetimi, Vedat Muric için bekleyişini sürdürüyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Fenerbahçe, Vedat Muric için adeta pusuda bekliyor. Geçtiğimiz sezon Lazio'da istediği süreyi alamayan Kosovalı yıldız teknik direktör Sarri'den onay gelir gelmez yeniden çubuklu formayı giymeye hazır. Ancak Lazio yönetimi sadece Vedat'ın ücretininin karşılanmasını değil, kiralama ücreti de talep ediyor.
FENER'İN GÖZÜ ARANA'DA
Fenerbahçe, bonservisi Sevilla'da olan, geçtiğimiz sezonu ise Brezilya'da Atletico Mineiro takımında geçiren 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Guilherme Arana için girişimde bulundu. Sarı- Lacivertli kulübün, Brezilyalı sol bek için yedek sol bek arayan Benfica ile rekabete girdiği de iddia edildi. Piyasa değeri 5 milyon Euro civarında olan Guilherme Arana yakın bir zamana kadar Brezilya U23 takımında da forma giyiyordu.
PEROTTİ GENOA İLE TEMASTA
Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği Perotti, Genoa ile temas halinde. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Arjantinli yıldız İtalyan kulübü ile temasa geçti ve bu transferde oldukça da istekli.