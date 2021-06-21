Fenerbahçe yönetimi, Vedat Muric için bekleyişini sürdürüyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

FENER'İN GÖZÜ ARANA'DA

Fenerbahçe, bonservisi Sevilla'da olan, geçtiğimiz sezonu ise Brezilya'da Atletico Mineiro takımında geçiren 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Guilherme Arana için girişimde bulundu. Sarı- Lacivertli kulübün, Brezilyalı sol bek için yedek sol bek arayan Benfica ile rekabete girdiği de iddia edildi. Piyasa değeri 5 milyon Euro civarında olan Guilherme Arana yakın bir zamana kadar Brezilya U23 takımında da forma giyiyordu.