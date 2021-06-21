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    • 21.06.2021 13:45
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    • 21.06.2021 13:45
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    Fenerbahçe (FB) başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? kimler oldu?

    Futbol camiasında Galatasaray başkanlık seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte gözler Fenerbahçe'nin başkanlık seçimlerine çevrildi. Normalde Haziran ayının ilk haftalarında yapılması planan Fenerbahçe başkanlık seçimleri koronavirüs pandemisi ve kısıtlamalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, Fenerbahçe (FB) başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? kimler oldu? İşte detaylar...

    Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

    Normalde bu ayın ilk günlerinde yapılması planan Fenerbahçe kongresi kısıtlamalar nedeniyle ilerleyen haftalara alınmıştı. Başkanlık seçimini heyecanla bekleyen taraflar kongre günü ve tarihini öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Peki, Fenerbahçe (FB) başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Fenerbahçe başkan adayları kimler oldu? İşte merak edilenler...

    FENERBAHÇE (FB) BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Fenerbahçe Kulübü, olağan seçimli genel kurulunun çoğunluğa bakılmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacağını duyurmuştu.

    İşte başkanlık için aday olan isimler;

    FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Kongrede başkanlık için aday olan isimler arasında Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt gibi isimler bulunuyor.

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    "17.05.2021 Tarih ve 2021/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilki 05 – 06 Haziran 2021, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikincisi 12 – 13 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Kulübümüz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın; 01 Haziran 2021 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valiliklerine gönderilen 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge kapsamındaki yasaklar nedeniyle anılan tarihlerde gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmıştır.

        Dolayısıyla Tüzüğümüzün 21(4) maddesi uyarınca işbu toplantının geri bırakılmasına; bahsi geçen genelge ve yine Tüzüğümüzün 21(5) Maddesi hükmüne uygun olarak Kulübümüz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 18 – 19 Haziran 2021 tarihlerinde, Saat 10:30'da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

        İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25 – 26 Haziran 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte, yine aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır.

        Tüzüğümüzün 25/2 Maddesi gereğince, Genel Kurul Giriş Kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz."
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