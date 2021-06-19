





1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Yönetimin hem Belçika kulübü hem de Aurelio Buta ile büyük oranda anlaştığı belirtiliyor. 24 yaşındaki sağ bekin 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Nazım Sangere'nin takımda kalacağı ancak Gökhan Gönül'le yolların ayrılacağı kesin olarak ifade ediliyor.