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    ’de sesleri!

    'nin Frey’i sattığı ’te forma giyen Portekizli sağ bek 'nın transferini bitirdiği iddia edildi... Bu durumda ’e veda edilmesi bekleniyor.

    Fenerbahçe’de Buta sesleri!

    Yeni sezon öncesi sağ bek transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'de Aurelio Buta sesleri yükseliyor. Sarı-Lacivertliler'in Michael Frey'in transferi konusunda anlaştığı Antwerp'te forma giyen Portekizli futbolcuyu bitirme noktasına geldiği öğrenildi.




    1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
    Yönetimin hem Belçika kulübü hem de Aurelio Buta ile büyük oranda anlaştığı belirtiliyor. 24 yaşındaki sağ bekin 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Nazım Sangere'nin takımda kalacağı ancak Gökhan Gönül'le yolların ayrılacağı kesin olarak ifade ediliyor.



    Geride bıraktığımız sezon Antwerp formasıyla 34 resmi maça çıkan Portekizli Aurelio Buta gol atamazken takımına 5 asistlik katkı yapmayı başardı.




        SİNAN'A TEKLİF YAĞIYOR
        Geçen sezonun hayal kırıklıklarından biri olan Sinan Gümüş'ün takımdaki geleceği belirsiz. Yıldız futbolcuya Süper Lig'den 4-5 talip olduğu ifade ediliyor.

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